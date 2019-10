Eurodrone : l'armée de l'air veut un drone armé

Le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Philippe Lavigne, a été clair. Très clair. Le futur drone MALE européen piloté par l'Allemagne et réalisé dans le cadre d'une coopération européenne (Allemagne, Espagne, France et Italie), devra être armé, a-t-il expliqué. "À la capacité d'armement que possède le Reaper, nous souhaitons ajouter notamment une capacité de renseignement électromagnétique", a précisé le 10 octobre le général Lavigne lors de son audition par la commission de la défense de l'Assemblée nationale. "Si le Reaper est adapté à nos besoins d'aujourd'hui, l'EuroMALE doit l'être à ceux de demain", a insisté le chef d'état-major de l'armée de l'air (CEMAA).

En raison des "évolutions en termes de menace et de déni d'accès, nous devrons donc prévoir des capacités supérieures (pour l'Eurodone, ndlr) pour demain", a assuré le général Philippe Lavigne.

Le Délégué général pour l'armement Joël Barre a récemment confirmé au Sénat que le prix proposé pour le programme Eurodrone est trop élevé. Le DGA n'accepte pas le devis sur le coût de développement du futur drone MALE européen. "Nous sommes en désaccord sur les prix proposés", avait indiqué le Délégué général pour l'armement lors de son audition au Sénat qui s'est tenue début octobre. Et de préciser que "des négociations viriles" étaient "en cours avec l'industrie, c'est-à-dire un leadership Airbus Defence and Space pour l'Allemagne, associé à Dassault pour la France et Leonardo pour l'Italie". Réponse d'ici à la fin de l'année. La livraison d'un premier système français est prévue en 2025. Les livraisons ultérieures permettront d'atteindre huit systèmes de drones MALE en service à l'horizon 2030.

Les drones Reaper armés fin 2019

En 2019, l'armée de l'air a reçu deux nouveaux drones Reaper. En fin d'année, les drones de l'américain General Atomics devraient être armés. "Le premier, « Block 1 », devrait être armé de GBU 12 à la fin de cette année et nous devrions recevoir les « Block 5 » dans l'année 2020", a précisé le général Philippe Lavigne. Et de faire observer que "nous devrons en conséquence disposer de personnel formé". Pour faire fonctionner les Reaper, l'armée de l'air a besoin de 120 mécaniciens et de plus de 40 équipages.

Pour la formation, elle a acquis un simulateur, destiné à compléter la formation en cours à Holloman, aux États-Unis. Initialement, l'armée de l'air a recruté dans le vivier des pilotes et des navigateurs de combat pour piloter ces drones. Mais, "aujourd'hui, afin d'augmenter le nombre d'équipages, nous avons créé une filière de personnels navigants ab initio", a expliqué le CEMAA. Ainsi, depuis janvier 2019, quatre jeunes officiers, qui ne sont ni pilotes de chasse, ni pilotes de transport, ni navigateurs de combat sont en formation. Ils seront opérationnels d'ici deux à trois ans.

"Ainsi, d'ici sept à huit ans, nous devrions avoir un escadron de drone composé pour un tiers de membres d'escadrons de combat et pour deux tiers de personnels issus de la formation ab initio. Il convient également de prendre en compte le vivier des spécialistes du renseignement"

Un drone furtif et un drone spatial ?

Lors de son audition, le général Philippe Lavigne a estimé qu'il fallait "réfléchir" à de nouveaux drones de combat furtif. La Chine a dévoilé début octobre lors des cérémonies pour son 70e anniversaire, un nouveau drone furtif et supersonique de reconnaissance.

Interrogé sur le développement d'un drone spatial de type X-37B, le CEMAA est resté plus prudent. "La question d'un drone spatial tel que le X-37B sera certainement abordée un jour", a-t-il déclaré.