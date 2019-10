Négociations viriles entre les industriels et les Etats sur le devis du drone MALE européen

Toujours beaucoup trop chère la facture présentée à l'OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement) par les industriels à bord du programme Eurodone, le drone MALE (Medium Altitude Long Endurance) européen réalisé en coopération (Allemagne, Espagne, France, Italie) selon la DGA (Direction générale de l'armement). "Nous sommes en désaccord sur les prix proposés", a confirmé le Délégué général pour l'armement, Joël Barre, lors de son audition au Sénat qui s'est tenue début octobre. Et de préciser que "des négociations viriles sont en cours avec l'industrie, c'est-à-dire un leadership Airbus Defence and Space pour l'Allemagne, associé à Dassault pour la France et Leonardo pour l'Italie".

"Le litige repose aujourd'hui sur les écarts en matière de coût de développement. J'ai bon espoir d'obtenir à ce sujet une convergence avant la fin de l'année, car nous ne ferons pas le MALE à n'importe quel prix. Les discussions sont en cours, les échanges des derniers jours me semblent plutôt encourageants. En bref, j'ai de l'espoir, mais pas de garanties", a expliqué Joël Barre.

La phase de définition s'est achevée il y a quelques mois, et les trois pays partenaires négocient, via l'OCCAR, le contrat de réalisation comprenant le développement, la réalisation des différents systèmes ainsi que le soutien à l'exploitation. "Nos positions sont les plus proches à propos du prix récurrent", a souligné le Délégué général pour l'armement. Il a rappelé que "la présence de deux moteurs est une réalité, cela a été tranché en 2017 et les devis correspondent à cet accord. La question de la sur-spécification n'est donc plus d'actualité".

Avec ses deux moteurs, "ce véhicule est donc plus lourd et plus cher, mais il correspond à nos besoins, à condition que nous puissions tomber d'accord avec les industriels sur le rapport coût-efficacité", a martelé le DGA.

Un financement européen

Mi-2017, les pays partenaires avaient conclu un accord sur la configuration du drone, optant in fine pour un système biturbopropulseur. Résultat, la facture pourrait s'élever à plus de 2 milliards d'euros, soit plus du double de l'estimation d'un projet précédent (1 milliard d'euros). Un projet qui sera difficilement exportable en l'état... surtout face à des best-sellers comme le drone américain Reaper. L'Eurodrone, qui doit voler dans le ciel du Vieux-Continent en 2025, a toutefois obtenu un financement européen grâce au fonds de la défense européen. Doté de 520 millions d'euros pour l'année 2019-2020, ce fonds a alloué 100 millions d'euros à l'Eurodrone développé par Airbus, Dassault Aviation et Leonardo.