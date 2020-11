Compliance, ITAR, RSE... : une course d'obstacles pour l'exportation d'armements "Made in France"

Pour Alexandre Ziegler, directeur groupe international et relations institutionnelles chez Safran, il est indispensable de trouver des clients à l'étranger en l'absence de préférence européenne. (Crédits : Dassault Aviation)

PARIS AIR FORUM. Qui veut la peau du "Made in France" à l'exportation dans le domaine de l'armement ? Pour cette filière d'excellence, il est de plus en plus difficile d'exporter en raison des contraintes de plus en plus suffocantes (ITAR, compliance, politique RSE, concurrence plus agressive, Covid-19). L'industrie d'armement française arrivera-t-elle à desserrer le nœud coulant qui l'étrangle progressivement ? A l'occasion du Paris Air Forum organisé par La Tribune, la table-ronde "Covid-19, compliance, concurrence, ITAR… comment pérenniser les exportations Made in France ?" a réuni Thierry Carlier, directeur du développement international à la Direction générale de l'armement (DGA), Philippe Keryer, directeur général adjoint, Stratégie, Recherche et Technologie chez Thales, Alexandre Ziegler, directeur de l'international et des relations institutionnelles de Safran, et, enfin, Cédric Perrin, vice-président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat.