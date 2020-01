"Face à un marché difficile", Dassault sauve les meubles grâce à ses exportations

"Alors que nous avions prévu 45 livraisons de Falcon en 2019 nous avons dû faire face à un marché difficile", a indiqué Dassault Aviation dans un communiqué précisant que 40 Falcon neufs ont été livrés en 2019, contre 41 en 2018. En outre, 40 Falcon ont été commandés lors de l'année écoulée, deux de moins qu'en 2018.

En septembre, l'avionneur avait confirmé ses prévisions de "forte hausse" du chiffre d'affaires pour 2019 après un premier semestre qui avait vu son bénéfice net ajusté bondir de 54%, à 286 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 3,06 milliards d'euros contre 1,71 milliard au premier semestre 2018.

Le PDG de l'entreprise, Eric Trappier, avait alors regretté "un début d'année difficile" dans le secteur de l'aviation d'affaires, avec "beaucoup de négociations, beaucoup de prospections, mais peu de commandes". "Mais, miracle [...] en juillet et en août, d'un seul coup les commandes sont tombées", avait-il nuancé.

Les exportations conformes aux prévisions

Pour les Rafale, 26 Rafale Export ont été livrés en 2019, "en ligne avec notre prévision", contre 12 Rafale (9 Export et 3 France) en 2018, précise l'avionneur.

Le 24e et dernier Rafale commandé par l'Egypte a été livré en juillet et Dassault a livré début octobre le premier des 36 avions de combat Rafale commandés par New Delhi en septembre 2016.

Enfin, "au 31 décembre 2019, le carnet de commandes inclut 75 Rafale [47 Export et 28 France] et 53 Falcon, contre 101 Rafale [73 Export et 28 France] et 53 Falcon au 31 décembre 2018", précise Dassault Aviation, qui publiera ses résultats annuels complets le 27 février.

