La France propose à la Grèce deux frégates FDI via une vente de type FMS à la française

La France va prochainement proposer de façon officielle un accord de gouvernement à gouvernement de type CaMo (vente de blindés à la Belgique) pour la fourniture de deux frégates FTI (Belh@rra) de 4.000 tonnes armées de missiles de croisière MdCN à la Grèce et identiques à celles de la Marine nationale. Les deux frégates seront fabriquées par Naval Group à Lorient si Athènes accepte la proposition française. Paris a déjà proposé officieusement à Athènes une vente de type FMS à la française, intitulé Contrat de partenariat gouvernemental (CPG), lors d'une visite de représentants de haut niveau du ministère des Armées français en septembre. La visite à Paris en octobre du ministre de la Défense grec Nikos Panagiotopoulos pourrait être le moment pour la ministre Florence Parly de lui faire officiellement cette offre. Pour autant, le ministre grec devrait faire part à la France de sa volonté d'obtenir certaines spécificités sur les frégates de la marine grecque.

Idéalement, la première frégate grecque pourrait être livrée en 2024, coincée entre les livraisons des deux premières FTI françaises (2023 et 2025). La seconde pourrait être remise à la marine grecque fin 2025 ou en 2026 tandis que la dernière pour la Marine nationale en 2029. Le programme FTI (frégates de taille intermédiaire), devenu FDI (frégates de défense et d'intervention), vise à acquérir cinq frégates (coût unitaire 750 millions d'euros), en complément des deux frégates de défense aérienne Horizon (FDA) et des huit FREMM, pour atteindre le format des 15 frégates de premier rang défini par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013. La commande du développement et de la réalisation de la première FTI est intervenue en avril 2017 pour un montant d'environ deux milliards d'euros.