Hélicoptères d'attaque : les Philippines hésitent entre Boeing et de Bell

Boeing ou Bell. Et rien d'autre. Les Philippines envisagent l'acquisition soit de l'AH-64E, soit de l'AH-1Z en vue de moderniser leur flotte d'hélicoptères d'attaque, selon la DSCA (Defense Security Cooperation Agency) qui a publié vendredi deux communiqués séparés. Ainsi, le Département d'État a approuvé l'éventuelle vente aux Philippines de six hélicoptères d'attaque AH-64E Apache (Boeing) armés notamment par 200 missiles AGM-114 Hellfire pour un coût estimé à 1,5 milliard de dollars. Il a également validé la fourniture de six hélicoptères d'attaque AH-1Z (Bell) armés par 6 missiles AGM-114 Hellfire II pour un coût estimé à 450 millions de dollars. Soit une différence de plus de 1 milliard de dollars entre Boeing et Bell.

"La vente proposée aidera les Philippines à développer et à maintenir de solides capacités d'autodéfense, de lutte contre le terrorisme et de protection des infrastructures essentielles", a estimé la DSCA.

La Philippine Air Force (PAF) utilise actuellement huit hélicoptères d'attaque légers A109E de Leonardo livrés en 2015, ainsi que 12 hélicoptères MD 500MG (MD Helicopters) beaucoup plus anciens, un appareil léger multi-rôle américain développé dans les...