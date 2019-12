"Il n'y aura pas deux patrons chez Safran" (Philippe Petitcolin, DG)

L'année 2020 s'annonce "sportive" chez Safran sur le plan de la gouvernance. La façon de procéder du groupe pour assurer la succession du directeur général, Philippe Petitcolin (67 ans) suscite des interrogations. Début novembre en effet, 14 mois avant la fin du mandat de Philippe Petitcolin le 31 décembre 2020, Safran a annoncé qu'Olivier Andries, 57 ans, président de Safran Aircraft Engines, lui succéderait. Pour assurer la transition, Olivier Andries occupera à partir du 1er janvier prochain les fonctions de "directeur auprès du directeur général" et consacrera l'année 2020 à mener à bien des missions spécifiques sous l'autorité de Philippe Petitcolin, selon les termes du communiqué de presse qui annonçait début novembre la nomination d'Olivier Andries.

Si cette annonce anticipée a permis d'éviter une bataille rangée entre les différents prétendants, elle peut potentiellement créer des tensions entre le directeur général actuel et son successeur, selon plusieurs observateurs.

Lundi soir, lors d'une rencontre avec la presse, Philippe Petiticolin a expliqué les raisons d'une transition aussi longue et sa vision de la gouvernance l'an prochain.

"Lorsque nous avons commencé à réfléchir à ma succession, j'ai voulu que les choix soient le plus large possible avec des personnes internes, mais aussi externes, des séniors et des "juniors". Pour que des "juniors" soient au niveau de prendre éventuellement le poste, il fallait un temps de transition long. Sinon on tuait l'option d'un junior". Le comité des nominations a fait le choix d'un sénior issu de l'interne. Ma préférence allait vers un candidat interne et Olivier Andries était dans ma liste. Il n'y a donc aucun problème. Il sera au point pour me remplacer", a expliqué Philippe Petitcolin.