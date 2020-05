L'armée de Terre ne devrait pas recevoir tous ses véhicules blindés Griffon et Jaguar en 2020

Les industriels (Nexter, Arquus et Thales), qui fabriquent les véhicules blindés Griffon et les blindés Jaguar, ne sont plus sûrs de pouvoir tenir les livraisons prévues pour 2020. "Ces acteurs travaillent activement pour se rapprocher le plus possible des objectifs de livraison inscrits dans la LPM (loi de programmation militaire, ndlr) : 128 Griffon et 4 Jaguar. Cet objectif ne sera très probablement pas atteint à 100%", a expliqué le PDG de Nexter Stéphane Mayer lors de son audition à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? "Les chaines de production n'ont pas échappé à la mise en pause causée par le confinement. C'est un programme, qui a une supply chain complexe car il réunit 3 co-traitants et des centaines de sous-traitants", a-t-il précisé.

En dépit des retards, le Groupement momentané d'entreprises EBMR (Engins blindés multirôles), composé de Nexter, Arquus et Thales, avait réussi a livrer in extremis avant la fin de 2019 le dernier véhicule Griffon sur les 92 prévus.

1.872 Griffon et 300 Jaguar au total

Au total, le programme Scorpion prévoit une livraison de 1.872 véhicules Griffon à l'armée de Terre, dont 936 d'ici à 2025, ainsi que les moyens de soutien logistique...