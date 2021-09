L'Inde s'offre 56 avions de transport C-295MW (Airbus)

Sept ans après avoir remis une offre à New Delhi, Airbus a réussi à vendre à l'Inde 56 avions de transport C-295MW, qui vont remplacer les vieux appareils Avro de l'armée de l'air indienne, l'IAF. Un contrat estimé à 1,78 milliard de dollars, soit environ 1,64 milliard d'euros. Les 16 premiers seront livrés à partir de l'usine de Séville dans les 48 mois suivant la signature du contrat, puis les 40 suivants seront fabriqués par l'industriel indien Tata Consortium dans les dix ans suivant la signature du contrat dans le cadre de la politique du "Make in India", voulue par le Premier ministre, Narendra Modi. Selon le ministère de la Défense indien, il s'agira du premier avion militaire fabriqué en Inde par une entreprise privée. Ces avions seront équipés d'un système de guerre électronique local.

Ce projet "augmentera la fabrication aéronautique nationale, ce qui entraînera une réduction de la dépendance à l'égard des importations et une augmentation attendue des exportations", a expliqué le ministère de la Défense indien.

Ce contrat devrait générer directement 600 emplois hautement qualifiés, plus de 3.000 emplois indirects et 3.000 autres opportunités d'emploi dans le secteur de l'aéronautique et de la défense en Inde. Airbus installera également un centre régional pour la maintenance des C-295MW indiens et des C-295 dans la région.