La France demande à l'Allemagne d’assouplir ses règles sur les exportations d'armes

Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a invité dimanche l'Allemagne à assouplir ses règles sur les exportations d'armes vers les pays hors Union européenne, afin de soutenir l'industrie de la défense franco-allemande. L'Allemagne a décidé unilatéralement en octobre dernier, à la suite de l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul, de suspendre ses ventes d'armes à l'Arabie saoudite, son deuxième marché après l'Algérie. La France redoute que cette décision n'entrave le développement à l'export de futurs projets conjoints.

"Il ne sert à rien de produire des armes par le biais d'une coopération accrue entre la France et l'Allemagne si nous ne sommes pas en mesure de les exporter", a estimé Bruno Le Maire dans une interview au journal allemand "Welt am Sonntag". "Si l'on veut être concurrentiel et efficace, il faut que nous puissions exporter dans des pays hors de l'Europe", a-t-il précisé.