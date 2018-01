Le plan en deux temps pour l'Airbus A380 passe par le maintien des moteurs Rolls Royce chez Emirates

La commande de 36 A380 d'Emirates met en lumière la stratégie d'Airbus pour l'A380. Celle-ci repose sur deux phases. La première passe par la baisse de la production et l'enregistrement de commandes dans le but de maintenir en activité la chaîne d'assemblage le plus longtemps possible afin d'être en mesure de trancher, à partir de la moitié de la prochaine décennie, sur le lancement d'un A380 remotorisé NEO. Cette deuxième étape, peut-être combinée à un allongement de l'appareil pour en améliorer significativement la performance, pourrait accompagner et relancer un nouveau cycle de ventes, non seulement pour remplacer la flotte d'A380 d'Emirates ou des autres clients de l'appareil, mais aussi pour attirer d'autres compagnies.

Emirates souhaitait revenir chez Engine Alliance

Pour éviter que ce scénario ne tombe à l'eau, Emirates pourrait, selon nos informations, maintenir sa confiance au motoriste Rolls Royce pour équiper ses nouveaux appareils, alors qu'il souhaitait revenir chez Engine Alliance (composé de General Electric et Pratt & Whitney), lequel avait motorisé ses 90 premiers exemplaires avant d'être remplacé en 2015 par Rolls Royce, justement parce que ce dernier était plus enclin à continuer l'aventure de l'A380.

Une bonne chose pour l'A380Plus et l'A380Neo

Le maintien de Rolls Royce chez Emirates ne serait donc pas neutre pour envisager un jour un A380 NEO. Rolls Royce est en effet le seul des deux motoristes présents sur ce programme à avoir manifesté un intérêt pour concevoir un nouveau moteur pour l'A380.

Le maintien de Rolls Royce chez Emirates est également une bonne nouvelle pour le projet A380Plus, un projet d'amélioration de l'appareil prévu à court terme qui, sans aller jusqu'à la remotorisation de l'avion, propose une baisse des coûts au siège de 13% grâce à des aménagements dans la cabine pour augmenter le nombre de sièges ou à la mise en place de winglets, des ailettes verticales de 4 mètres au bout des ailes pour améliorer l'aérodynamique.

Or, l'installation de winglets entraîne une modification de l'aile et des pylônes qui supportent les moteurs. Et jusqu'ici, Airbus a mené des études sur l'A380Plus avec le moteur Trent 900 de Rolls Royce et non avec le GP-7000 d'Engine Alliance qui nécessiterait des pylônes spécifiques. Airbus n'est du coup pas très chaud à l'idée de relancer des études sur la compatibilité de l'A380Plus avec les moteurs Engine Alliance.

Des négociations sont en cours entre Airbus et Emirates pour inclure dans la commande des 36 A380 une partie d'A380Plus.

