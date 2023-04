Loi de programmation militaire : une claque pour l'armée de terre

La loi de programmation militaire (LPM) se dévoile progressivement. Et les arbitrages effectués par le ministère des Armées se révèlent de façon plus précise. Selon nos informations, le programme phare de l'armée de Terre, Scorpion, est bien l'un des programmes les plus touchés par ces arbitrages, comme l'avait révélé en novembre La Tribune. C'est le prix à payer pour l'armée de terre par rapport à la trajectoire budgétaire de la LPM avec quatre premières marches à seulement trois milliards d'euros. Et par ricochet, les industriels - le maître d'œuvre Nexter et ses sous-traitants, notamment Thales, Arquus, Safran, Texelis, Elno... - vont devoir réorganiser leur production à la baisse les prochaines années.

L'échéancier des livraisons des véhicules blindés (Jaguar, Griffon, Serval) a été revu et donc la production des véhicules blindés va être étalée. La mise en service des derniers blindés, qui sera reportée au-delà de 2030, concerne précisément 100 Jaguar (sur 300), 473 Griffon (sur 1.827) ainsi que 633 Serval (sur 2038). Ce qui n'est pas rien pour les industriels : la livraison de 1.206 véhicules blindés reportée. En outre, le ministère va bien rénover 200 chars Leclerc, mais la modernisation de 40 exemplaires sera effectuée à l'horizon 2035 (160 Leclerc rénovés fin 2030). Enfin, l'armée de terre disposera d'autant de Caesar NG fin 2030 qu'elle aurait dû en avoir fin 2025. Soit 109 exemplaires.

Plus de Patroller et de systèmes feu dans la profondeur

Par ailleurs, sur le segment hélicoptère, l'armée de terre disposera de 105 hélicoptères de manœuvre (63 NH90, 24 Cougar et 18 NH90 forces spéciales) et 67 hélicoptères d'attaque Tigre rénovés en 2030. A noter que seulement 20 HIL (Guépard) d'Airbus Helicopters seront livrés fin 2030 aux trois armées. Le premier exemplaire doit être remis à l'armée de terre en 2026. En revanche, elle va bénéficier de plus de drones Patroller (SDT, Système de drone tactique) de Safran, la cible passant de cinq fin 2023 à 17 systèmes dont les vecteurs seront armés, à fin 2030.

Par ailleurs, l'armée de terre aura fin 2030 au moins 13 nouveaux systèmes feu dans la profondeur de type LRU (26 à l'horizon 2035 contre 9 LRU fin 2023). En raison des obsolescences, les LRU devront être remplacés en 2027. Himars ou solution européen ? « Le sujet n'est pas tranché. On fait travailler les industriels. Si on arrive à développer une solution souveraine, ce sera toujours plus intéressant », estime-t-on dans l'entourage du ministre des Armées. Enfin, l'armée de terre sera équipée dans le domaine de la défense sol-air de très courte portée de 24 Serval Mistral, puis d'au moins 45 systèmes sol-air basse couche de nouvelle génération à horizon 2035. Ce qui promet une belle bagarre entre MBDA et Thales pour être le maître d'œuvre de ce nouveau système de défense sol-air...