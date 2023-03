MBDA dégaine un carnet de commandes stratosphérique (22,3 milliards d'euros)

MBDA est sur une belle trajectoire ascendante. Et ce pour plusieurs années. Tous les voyants du missilier européen sont au vert. Si le chiffre d'affaires est resté stable l'année dernière (4,2 milliards d'euros), le carnet de commandes s'est quant à lui envolé à 22,3 milliards d'euros grâce à une année commerciale record en 2022 (9 milliards d'euros). Soit un book-to-bill (ratio commandes sur chiffre d'affaires) au-dessus de 2. Le résultat opérationnel est également en hausse, passant de 344 millions en 2021 à 386 millions d'euros en 2022, selon nos informations. Pour pouvoir livrer dans les délais, MBDA va continuer à embaucher massivement en 2023 avec un plan de recrutement record de plus de 2.000 nouveaux salariés après en avoir déjà recruté 1.570 en 2022.

« On a besoin de plus de volumes et plus de vitesse, dans un contexte d'inflation et de tensions dans la chaîne d'approvisionnement », a-t-il ajouté, relevant que certains composants étaient devenus « soudainement indisponibles ».

Un carnet de commandes qui ne doit rien ou très marginalement à la guerre en Ukraine. « En 2022, il n'y a pas eu d'impact de la guerre en Ukraine sur les résultats de MBDA mais la situation a généré beaucoup de défis », a expliqué le PDG du missilier européen, Eric Béranger. Ainsi, les commandes additionnelles d'ampleur modeste passée par le ministère des Armées n'ont concerné qu'une centaine de missiles sol-air de très courte portée Mistral. En revanche, le missilier a su profiter des nombreuses inquiétudes au plan mondial liées aux tensions et aux crises internationales pour gagner des contrats portant sur l'armement des avions (Rafale notamment aux Émirats Arabes Unis, qui a acheté pour 2 milliards d'euros de missiles) et des navires de combat (frégates FDI en Grèce) mais aussi en Pologne (défense aérienne avec le CAMM).

2023, une nouvelle année tonique

Les ventes de Rafale, qui vont se poursuivre en 2023 (Indonésie, Inde...), vont continuer très certainement à porter les ventes de missiles de MBDA à l'export. Le missilier a très bien débuté l'année 2023 avec la signature de la commande géante (2 milliards d'euros) de la France et de l'Italie portant sur l'acquisition des missiles de la famille Aster (dont 100 missiles Aster 30 pour les frégates FDI et 100 missiles Aster 30 B1 NT). Paris et Rome devraient également concrétiser en 2023 la rénovation des frégates dans le cadre du programme franco-italien Horizon. Par ailleurs, la France va commander cette année pour la première fois du VL-Mica développé par MBDA sur fonds propres dans les années 2000. Elle va également passer une commande de 20 missiles MM40 Block 3c et de 200 missiles MMP.



MBDA a également déjà remporté en Arabie Saoudite un contrat de 118,7 millions de dollars en lien avec les missiles CAMM pour les navires MMSC (Multi-Mission Surface Combatants). MBDA attend cette année un autre contrat important au Koweït (entre 700 et 800 millions de dollars) pour l'armement des Typhoon du consortium Eurofighter (BAE Systems, Airbus et Leonardo). D'une manière générale, MBDA est bien positionné pour bénéficier de l'augmentation des dépenses de défense dans un certain nombre de pays européens, qui réévaluent à la hausse leurs besoins en missiles, et pour profiter de nouvelles opportunités commerciales sur le grand export. Et ce grâce notamment aux coopérations que le missilier a su nouer.