Défense sol-air : le Mamba (MBDA, Thales) à l'épreuve du conflit de haute intensité en Ukraine

Après les systèmes Mistral (très courte portée) et Crotale (courte portée), la France passe la vitesse supérieure dans le domaine de la défense sol-air. En coopération avec l'Italie, elle va livrer à l'Ukraine dès le printemps un système de défense antiaérienne à moyenne portée SAMP/T. Équipé d'un radar multifonctions, un système peut compter jusqu'à six lanceurs capables de transporter huit missiles chacun. Soit une puissance de de feu maximale de 48 missiles. Thales va d'ailleurs fournir à l'Ukraine un radar GM200 financé par la France dans le cadre du fonds de soutien de 200 millions d'euros. Ce radar de moyenne portée, qui viendra renforcer l'efficacité du système SAMP/T, permet de détecter un aéronef ennemi à 250 km et de le combattre à 100 km, que celui-ci vole à faible vitesse et basse altitude comme les drones, ou à haute altitude comme les avions de combat.

Le ministre des Armées Sébastien Lecornu et son homologue italien Guido Crosetto, qui se sont entretenus par téléphone vendredi, ont finalisé les discussions techniques menées par la France et l'Italie pour livrer à l'Ukraine le système SAMP/T. Leurs échanges ont essentiellement porté sur le soutien militaire apporté par les deux pays à l'Ukraine et s'inscrivent dans le prolongement de la visite à Rome de Sébastien Lecornu à l'invitation de Guido Crosetto.

Un système d'occasion

La France et l'Italie ne vont pas livrer un système neuf. Impossible selon le délai de livraison indiqué par le communiqué (printemps). « La fourniture d'un tel système répond à l'urgence exprimée par Oleksii Reznikov, ministre ukrainien de la défense, à ses homologues français et italiens, de protéger les populations et infrastructures civiles face aux attaques russes par les airs », souligne l'Hôtel de Brienne. Il ne sera pas non plus prélevé parmi les huit systèmes SAMP/T opérationnels dans l'armée de l'air mais parmi les deux mis sous cocon par l'armée française. A partir de ces deux systèmes et de blocs italiens, le consortium Eurosam (Thales et MBDA) va fabriquer le système SAMP/T qui sera livré à l'Ukraine.



Le Mamba, utilisé par l'armée française dans les opérations extérieures, sera un vrai « game changer » pour les Ukrainiens. Le système SAMP/T est capable de détecter à plus de 350 km des cibles et d'intercepter des missiles balistiques manœuvrant d'une portée supérieure à 600 km. « Il permettra à l'Ukraine de se défendre face aux attaques de drones, de missiles et d'avions russes, en couvrant une part conséquente du territoire ukrainien », estime le ministère des Armées dans un communiqué publié vendredi soir. La France a déployé un Mamba en Roumanie pour protéger la région hautement stratégique du port de Constanta, sur la mer Noire.