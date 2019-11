MBDA monte à bord de l'avion de combat sud-coréen, le KF-X

Très bonne nouvelle pour MBDA qui monte à bord du futur avion de combat sud-coréen KF-X (Korean Fighter - Xperiment), développé en coopération avec l'Indonésie. Le missilier européen a obtenu un contrat de Korea Aerospace Industries (KAI) en vue d'intégrer le missile air-air Meteor sous le KF-X. L'accord prévoit également que KAI réalisera le support du missile et bénéficiera d'un transfert de technologies et de fabrication des équipements de test en vue d'intégrer le missile à bord du KF-X pour les campagnes d'essais. "La Corée du Sud est un marché stratégique pour MBDA", qui a déjà vendu près de 300 missiles de croisière Taurus KEPD 350K, a rappelé le PDG de MBDA, Éric Béranger.

Selon MBDA, le Meteor est le missile air-air le plus avancé au monde qui dispose d'un d'un autodirecteur électromagnétique actif et d'une propulsion à statoréacteur unique. Ce qui lui permet de voler plus loin et plus vite que tout autre missile air-air. Il est conçu pour intercepter une cible de type avion de chasse moderne à une distance de plusieurs dizaines de kilomètres. Les coûts du programme ont été partagés entre le Royaume-Uni (34,6%), l'Allemagne (21%), la France (12,4%), l'Italie (12%) , l'Espagne (10%) et enfin la Suède (10%). Le Meteor équipe déjà les avions Rafale, Gripen et Eurofighter et bientôt le F-35 des Britanniques et probablement un jour des Italiens. L'armée de l'air française a réalisé "les premiers tirs (du Meteor, ndlr) depuis des Rafale en début d'année (2019)", avait expliqué en mai dernier le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Philippe Lavigne.

Le KF-X prêt pour 2026?

Le premier prototype d'avion de combat KF-X devrait être déployé au cours du premier semestre 2021. Le premier vol d'essai devrait être mené un an plus tard. Les vols d'essai devraient être achevés au premier semestre 2026. En parallèle, KAI produira six des premiers avions de combat KF-X cette année-là. Le projet KF-X est le projet le plus important de l'armée sud-coréenne, son budget total s'élevant à environ 8,8 milliards de won (7,56 milliards de dollars). Les gouvernements sud-coréen et indonésien couvrent respectivement 60% et 20% du budget, tandis que les groupes de défense sud-coréens financent 20%.