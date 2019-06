Le Brésil va acheter une centaine de missiles air-air Meteor à MBDA pour ses Gripen NG

Selon des sources concordantes, MBDA devrait signer de façon imminente un contrat important au Brésil portant sur l'armement de l'avion de combat Gripen NG. Le missilier européen va fournir dans le cadre d'un premier lot à l'armée de l'air brésilienne, très contrainte sur le plan budgétaire, une centaine de missile air-air Meteor. En 2009, l'Espagne avait communiqué sur un contrat de 100 missiles Meteor, dont le montant s'élevait à 100 millions d'euros. Outre le Gripen NG, le Meteor équipe également l'Eurofighter et le Rafale. En octobre 2018, Saab avait effectué pour la première fois un vol d'essai avec un avion Gripen E équipé du missile air-air Meteor.

Le Brésil sera, avec la Suède, le premier à utiliser la nouvelle génération de l'avion de combat de SAAB. Le groupe suédois avait annoncé en 2014 avoir finalisé la vente de 36 avions Gripen NG au Brésil pour 4,28 milliards d'euros et engager une coopération industrielle, avec notamment un transfert de compétence pendant dix ans. Le contrat porte sur 28 avions une place et huit avions deux places. Les appareils doivent être livrés au Brésil entre 2019 et 2024.