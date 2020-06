Philip Swash est confirmé à la tête de Latécoère

Philip Swash reste bien à la tête de Latéocère. Alors que le cabinet Russell Reynolds Associates Inc à Paris avait été mandaté pour chercher un remplaçant, Philip Swash a finalement été confirmé en mai en tant que directeur général par le nouvel actionnaire majoritaire américain, le fonds d'investissement américain Searchlight, détenteur de 63% du capital à la clôture de son OPA sur Latécoère en décembre dernier. Il avait été nommé en mars dernier par intérim - selon plusieurs sources - en remplacement de Yannick Assouad, débarquée sans ménagement mi-mars au début de la crise du Covid-19 par Searchlight. Russell Reynolds avait déjà eu le temps d'aborder quelques candidats, selon nos informations.

In fine, Philip Swash, de nationalité britannique, a un profil très intéressant pour diriger Latécoère. Il connait très bien Airbus de l'intérieur pour y avoir travaillé de 1995 à 2007. Il y a terminé en tant que responsable d'Airbus Wing Manufacturing. Et il connait très bien également le constructeur en tant que fournisseur : de 2007 à 2018, Philip Antony Swash a occupé chez GKN les postes de directeur général de GKN European Aerospace & Global Special Products Group, directeur général de GKN Land Systems & Group Executive Committee puis directeur général de GKN Automotive et membre du conseil d'administration de GKN PLC. Philip Swash est ingénieur agréé de l'Institute of Engineering & Technology et membre de la Royal Aeronautical Society.