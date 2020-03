Coup de théâtre : Latécoère se sépare de sa directrice générale en pleine crise du Covid-19

Coup de théâtre chez Latécoère. En pleine crise du Covid-19 qui oblige l'équipementier aéronautique français à fermer ses sites en France à partir de lundi, le fonds d'investissement américain Searchlight, propriétaire de 63% du capital de l'entreprise depuis la clôture en décembre de son OPA, a décidé de se séparer de la directrice générale, Yannick Assouad et de remanier le comité exécutif et le conseil d'administration. Yannick Assouad est remplacée par le Britannique Philip Swash, qui a travaillé douze années chez Airbus avant de rejoindre en 2007 l'équipementier aéronautique et automobile britannique GKN.

En juillet dernier, lors de l'annonce de son intention de lancer son OPA, Searchlight avait précisé qu'il apportait pourtant "tout son soutien à l'équipe de direction et à la stratégie" de Latécoère.

Les deux responsables des deux principales divisions changent

Les responsables des deux activités du groupe, membres du comité exécutif, changent également. Thierry Mootz, ancien directeur de la division Aérostructures (tronçons de fuselage, portes) est nommé directeur général délégué et directeur de la Division Systèmes d'interconnexion (meubles avioniques et équipements embarqués). Grégoire Huttner le remplace à la tête de l'activité Aérostructures.

"La nouvelle équipe de direction, dirigée par Philip Swash, s'efforcera en priorité de faire face à la crise actuelle de Covid-19 en assurant la sécurité ainsi que la continuité de l'approvisionnement de nos clients", a déclaré Pierre Gadonneix, président du conseil d'administration.

"A plus long terme, l'équipe de direction se concentrera sur le développement de l'entreprise ainsi que sur l'établissement de la meilleure performance de l'entreprise", a-t-il ajouté, remerciant Yannick Assouad "qui a permis de transformer avec succès la société et de reconstruire la réputation et la confiance des clients".

Latécoère a enregistré une perte nette de 32,9 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 713,1 millions d'euros en 2019.