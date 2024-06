Pour le secteur aérien, le soleil se lève à l'est

Avec le nouvel aéroport d'Almaty (Kazakstan), inauguré le 1er juin, TAV Airports, société turque d'exploitation et de services aéroportuaires du Groupe ADP (qui détient 46,1% du capital) porte à 15 le nombre de lieux (en Turquie, en Tunisie, en Géorgie, en Macédoine du Nord, en Croatie, en Arabie Saoudite...) qu'elle opère. Et elle ne compte pas en rester là. Non seulement elle va investir, avec ses partenaires, un total de 275 millions de dollars pour accroître les capacités de l'aéroport d'Al-Madinah (Médine), en Arabie Saoudite, avec la construction d'un terminal domestique, opérationnel en 2026, mais en plus, elle s'est portée candidate pour la gestion de deux autres structures, l'une au Koweït, l'autre au Monténégro. Réponse à l'automne pour ces deux appels d'offres.

« Nous avons une stratégie mondiale, a précisé Serkan Kaptan, le CEO de TAV Airports, lors d'une intervention au Paris Air Forum de La Tribune jeudi 13 juin, mais depuis 2010, la tendance, en matière de croissance, est clairement à l'est. » Des régions qui vont du Moyen-Orient à l'Asie centrale en passant par l'Europe orientale et l'Afrique du Nord. Et qui sont, surtout actuellement, loin d'être calmes... « Certes, la Turquie est au milieu de cette zone de turbulences, mais nous sommes agiles et nous avons l'habitude de travailler dans des environnements difficiles, dit-il. Si les risques sont élevés, les promesses de croissance et de retours sur investissements le sont également. »

Tourisme et business accrus

En Arabie Saoudite, TAV veut profiter encore plus de la nouvelle vision des autorités en matière de développement touristique (au-delà de l'activité liée aux pèlerinages), avec comme impact immédiat une augmentation de 20 % du trafic passagers cette année, tandis qu'Almaty, ancien haut lieu de la Route de la soie, est désormais l'un des centres de la Belt and Road Initiative chinoise, assorti de nouveaux besoins d'infrastructures aériennes et routières pour le transport régional de marchandises. D'ailleurs, le trafic aérien annuel, à Almaty, est passé de 6,4 millions de passagers avant la pandémie à 9,5 millions en 2023. Et Serkan Kaptan en attend plus de 11 millions cette année. Ce qui l'incite d'ailleurs à envisager des investissements supplémentaires dans la région (dont l'Ouzbékistan) pour les années à venir.

Des ambitions partagées avec ADP

Les ambitions du CEO de TAV Airports s'inscrivent également dans une vision de durabilité, partagée avec Groupe ADP. Quatre de ses aéroports ont déjà la certification neutralité carbone et la société prend soin de sélectionner les matériaux les plus durables pour la construction. De même, elle a doté certaines de ses infrastructures aéroportuaires de réservoirs pour le SAF, « même si ce carburant alternatif issu de matières premières durables n'est encore que peu utilisé aujourd'hui », relève-t-il.

En outre, du fait qu'en plus de l'exploitation, la société turque offre des services aéroportuaires (du duty free aux hôtels), elle mise sur la digitalisation et sur l'intelligence artificielle pour réduire, à la demande des passagers, en particulier post-Covid, les contacts humains, notamment en ce qui concerne l'enregistrement, la sécurité et les contrôles aux frontières. En somme, il s'agit d'offrir l'expérience passager la plus fluide possible. A cet égard, le partenariat avec Groupe ADP joue à plein. « Nous sommes aux avants-postes sur les régions orientales pour la conquête de marchés, mais ADP est leader dans l'IT », précise-t-il. Une façon de déployer des services au plus près de nouveaux usagers, la French touch en plus...

« Nous sommes une société 'multi-locale' et nous savons être à la fois français et internationaux, ou chrétiens ou musulmans », conclut-il, en faisant allusion aux nouveaux touristes, principalement européens, qui veulent notamment partir à la découverte d'un vaste héritage culturel oriental.