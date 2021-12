Safran, MBDA et Lumibird : futur ménage à trois chez CILAS ?

Après Orolia, le rouleau compresseur Safran est en marche pour avaler CILAS, filiale d'ArianeGroup, avec son partenaire MBDA. L'équipementier aéronautique poursuit sa stratégie de reconquête dans les activités de souveraineté. Détenu à parité par Safran et Airbus, qui détient MBDA à hauteur de 37,5%, ArianeGroup, qui avait mandaté la banque Gimar pour cette opération, "est entré en négociations exclusives avec MBDA et Safran pour la cession de la participation majoritaire de 63% qu'elle détient dans sa filiale CILAS", selon une déclaration commune d'ArianeGroup, de MBDA et de Safran. Une opération contestée par l'ETI bretonne Lumibird, dont l'offre généreuse n'a pas été considérée par ArianeGroup.

CILAS, un enjeu aussi pour Lumibird

Lumibird, qui détient déjà 37% de CILAS, n'a pas l'intention de lâcher l'affaire et souhaite faire valoir ses droits après une opération réalisée entre "amis". Créée il y a 23 ans et devenue un des leaders mondiaux dans le domaine du laser, cette entreprise considère que cette opération n'a pas été équitable pour ses intérêts et ceux d'ArianeGroup, si l'offre de Safran et MBDA est moins-disant que la sienne. Ce sera à l'État (Agence des Participations de l'État, Direction générale des entreprises et Direction générale de l'armement) de décider s'il approuve cette opération. Ce projet d'acquisition de Safran et MBDA "devra être soumis aux autorités de contrôle compétentes", ont d'ailleurs souligné ArianeGroup, Safran et MBDA.

Tout comme Lumibird, Safran et MBDA n'ont donc pas non plus envie de lâcher "CILAS, une entreprise pionnière du laser en France, fournisseur historique des forces armées". Cette PME reconnue en laser et optronique, qui emploie 270 salariés, "fournit des équipements et systèmes pour le domaine de la défense, de la sécurité et de l'espace pour les principaux acteurs internationaux". CILAS est également une société en grande souffrance, qui a enregistré des pertes en 2019 et 2020 (14 millions d'euros en deux ans) et a affiché une dette de 22 millions. Le chiffre d'affaires a également pris une bonne claque, passant de 47 millions d'euros en 2018 à 32,4 millions d'euros en 2019 et environ 32 millions en 2020.