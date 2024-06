Safran proche de s'offrir Preligens, un des leaders de l'IA dans l'aérospatial et la défense

Comme révélé par La Tribune, Safran a annoncé lundi être entré en discussions exclusives en vue d'acquérir 100 % du capital de Preligens, une PME spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) dédiée aux industries de l'aérospatial et de la défense, pour une valeur d'entreprise estimée à 220 millions d'euros. Avec cette proposition, Safran a remporté les enchères pour s'offrir cette entreprise considérée comme une pépite dans l'intelligence artificielle (IA). Basée en France, Preligens a réalisé un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros en 2023 et emploie 220 salariés, dont 140 ingénieurs pour le pôle Recherche & Développement. Cette acquisition était un de ses objectifs de croissance externe du directeur général de Safran, Olivier Andriès. Un montant élevé mais loin des 350 millions d'euros espérés par les actionnaires de Preligens.



« L'acquisition de Preligens permettrait d'accélérer l'adoption de l'IA au sein du groupe, et ainsi optimiser notre agilité et notre efficacité. Avec de multiples applications, cet apport représenterait une étape majeure pour le développement de nos activités dans la défense et le spatial, et nous permettrait également de déployer des méthodes d'inspection numérique pour renforcer la qualité et la sécurité des vols », a expliqué Olivier Andriès, cité dans le communiqué publié ce lundi.



Fondée en 2016, Preligens propose des solutions éprouvées basées sur l'IA pour analyser les images à haute résolution, les vidéos FMV (full motion video) et les signaux acoustiques. La société développe des algorithmes et logiciels complexes permettant d'analyser et de détecter et identifier automatiquement des objets présentant un intérêt militaire, à partir notamment d'images satellites à caractère commercial ou gouvernemental. « La technologie de Preligens permet à ses clients de bénéficier d'une meilleure évaluation de la situation et d'accélérer leur prise de décision », a estimé Safran dans un communiqué.

Une accélération pour Safran et Preligens

Cette acquisition représenterait pour Safran « une opportunité unique d'ajouter à son offre des capacités IA à l'état de l'art, tout en accélérant la feuille de route de sa transformation digitale, en particulier celle appliquée à l'industrie 4.0 ». Fort de sa présence internationale, Safran soutiendrait également le développement de Preligens dans le monde, notamment sur le marché américain. Preligens souhaitait trouver un industriel qui puisse lui offrir la capacité de travailler dans un environnement classifié aux États-Unis où cette PME souhaite développer une stratégie de croissance externe. « Cela nous ferait gagner deux ans sur notre calendrier de développement », avait expliqué dans une interview accordée en avril à l'Usine Nouvelle, le président de Preligens, Jean-Yves Courtois.