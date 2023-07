Safran a doublé son bénéfice net grâce à la reprise du trafic aérien

Grâce à un trafic aérien mondial qui « a complètement tourné la page du Covid », dixit son directeur général Olivier Andriès, Safran a vu ses revenus être tirés vers le haut ce premier semestre.

En données ajustées, son bénéfice net ressort à 1,04 milliard d'euros (+95%) entre janvier et juin, selon un communiqué publié ce jeudi 27 juillet. Sans ajustement, en données publiées, il s'établit même à 1,86 milliard d'euros, le groupe français amputant dans ses ajustements 948 millions d'euros liés à la dépréciation de la valeur de son portefeuille de dérivés de change. Son chiffre d'affaires a lui grimpé de +28%, à 10,95 milliards d'euros.

Cette progression pour Safran est finalement la résultante logique de la reprise du trafic aérien : les avions volant plus, les compagnies ont davantage besoin de pièces de rechange et d'opérations d'entretien. Ses services pour moteurs civils ont progressé de +36,5%. « Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires généré par les services pour moteurs civils a dépassé celui de 2019 », a par ailleurs indiqué Olivier Andriès. Avec les services pour les moteurs d'hélicoptères et moteurs d'avions militaires, ils s'établissent à 3,3 milliards d'euros, soit près du tiers du chiffre d'affaires total de Safran.

1.700 moteurs Leap visés cette année

Les livraisons de moteurs Leap, qui équipent la totalité des Boeing 737 MAX et environ 60% des Airbus A320, ont atteint 785 exemplaires, soit 69% de plus que l'an passé. « Nous sommes parfaitement en ligne avec notre objectif d'atteindre 1.700 moteurs Leap en fin d'année », selon le patron de Safran qui « suit la montée en cadence d'Airbus et Boeing sur 2024 ». Les deux avionneurs prévoient de produire respectivement 65 A320 et 50 737 MAX fin 2024-début 2025.

« La supply chain reste notre sujet de préoccupation numéro un et notre priorité », a-t-il rappelé, évoquant des difficultés qui devraient se prolonger « au moins en partie en 2024 ». Les pièces de moteurs d'hélicoptères et de trains d'atterrissage sont « un peu plus » touchées que d'autres domaines, selon lui.

Au total, les revenus de la division Propulsion ont nettement progressé, de +35,9%, tout comme ceux de l'activité Équipements et Défense (+16,9%). Les ventes d'équipements « en première monte », c'est-à-dire pour les avions neufs, ont cependant été révisées à la baisse, « reflet d'une montée en cadence des avionneurs pas aussi rapide qu'imaginée en début d'année », a expliqué Olivier Andriès.

Le chiffre d'affaires de la division Intérieurs d'avions - cabines, sièges et divertissements à bord - grimpe lui de +33,7%. Celle-ci avait été la plus touchée par le plongeon de l'activité pendant le Covid et « son chiffre d'affaires reste à ce jour 40% inférieur à celui de 2019 », selon le directeur général. La division affiche une perte opérationnelle courante, notamment liée aux surcoûts de développement de nouveaux sièges d'avions.

Des perspectives relevées pour l'année

Cette « excellente performance » au premier semestre conduit le groupe à ajuster à la hausse certains de ses objectifs financiers pour 2023. Safran table désormais sur un bénéfice opérationnel courant d'environ 3,1 milliards d'euros, contre environ 3 milliards auparavant, et un flux de trésorerie disponible d'au moins 2,7 milliards d'euros, contre au moins 2,5 milliards auparavant.

Safran a également annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions plafonné à un milliard d'euros en vue d'une réduction de capital ultérieure qui devrait être achevée d'ici fin 2025.

