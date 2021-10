Sous-marins australiens : "On aurait dû mieux faire au niveau de la communication" (Antony Blinken)

France 2 : Est-ce vous avez compris que la France s'est sentie trahi par les Américains ?

Antony Blinken : "J'ai bien compris et surtout j'étais très content aujourd'hui de pouvoir passer déjà une heure en tête-à-tête avec Jean-Yves Le Drian, un ami, non seulement un collègue, mais un ami de longue date pour qui j'ai énormément d'estime, et puis effectivement de pouvoir passer du temps avec le président de la république. Je pense qu'on constate deux choses : premièrement, on aurait pu, on aurait dû faire mieux au niveau de la communication. C'est ce que le président Biden et le président Macron se sont dits quand ils se sont parlés il y a quelques semaines mais surtout on a parfois tendance à prendre pour acquis une relation aussi importante, aussi profonde que celle qui lie la France et les Etats-Unis".

On s'attendait à un meilleur dialogue entre la France et les Etats-Unis?

"Justement, on fait mieux parce que suite aux instructions des deux présidents. Ce qu'on fait maintenant depuis quelques semaines, c'est un approfondissement à la fois au niveau de la consultation et de la communication mais aussi sur la coordination et la coopération sur les dossiers les plus importants, qui lient nos deux pays que ce soit l'Indo-Pacifique même où nous allons travailler plus étroitement ensemble. Au Sahel, il y a déjà un partenariat très important, qui va s'approfondir ou dans l'espace euro-atlantique, y compris sur les questions de sécurité".

Au Sahel, faut-il s'attendre à un plus grand soutien logistique des opérations françaises ?

"Il y a déjà un travail très important en commun au Sahel qui s'est manifesté d'ailleurs pour une opération qui a eu beaucoup de succès menée par la France avec le soutien des Etats-Unis il y a quelques semaines. Mais justement faire encore plus ensemble au Sahel. Nous avons nos experts qui vont se réunir justement pour définir ce travail en commun".

Qu'est-ce que vous êtes dits concrètement avec Emmanuel Macron?

"Je ne peux pas parler pour le président mais je peux vous dire ce que j'ai dit suite au président Biden. Il y a maintenant une opportunité très importante suite au travail, qui nous a été confiés par les deux présidents justement d'approfondir cette coopération, cette coordination".

On a souvent le sentiment que les Etats-Unis se désengagent de ses dossiers et laissent la France aux avant-postes ?

"Si on définit engagement par combien de troupes est-ce que vous avez dans tel ou tel endroit, ça c'est une question. Si on définit engagement par quel est votre engagement diplomatique, politique, économique et surtout avec alliés et partenaires, je crois que nous sommes très engagés".