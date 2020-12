CSO-2 : Soyuz met sur orbite le nec plus ultra des satellites espions français

Avec CSO-2, ce n'est plus de la très haute résolution mais de l'extrême haute résolution couleur. Et pour cause, ce satellite espion très attendu par l'armée française sera placé sur une orbite héliosynchrone à 480 km d'altitude (CSO-1 est à 800 km) d'altitude). D'une masse de 3,5 tonnes au décollage, CSO-2 permettra l'acquisition d'images à extrêmement haute résolution dans les domaines visibles et infrarouges, par temps clair, diurne ou nocturne, et dans une variété de modes de prise de vues pouvant satisfaire au maximum les besoins...