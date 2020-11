Spatial militaire : "Nous avons les moyens de nos ambitions et déjà des résultats" Général Friedling

"Nous avons signés les premiers contrats de service pour la surveillance de l'espace. Nous avons formé nos premiers opérateurs spatiaux. Nous aurons nos premières infrastructures à Toulouse en 2023 et premier centre de commandement en 2025" (Général Michel Friedling, commandant du commandement de l'espace au sein de l'Armée de l'air et de l'espace) (Crédits : © NASA NASA / Reuters)

L’espace devient de plus en plus un théâtre de conflictualités. Si la France a des alliés, elle n’a pas pour autant d’amis et doit rester autonome et souveraine face aux énormes ambitions spatiales des Etats-Unis, de la Russie et de la Chine principalement. C’est pour cela que la France a créé le commandement de l’espace. A-t-elle néanmoins les moyens de son ambition pour rester dans le sillage des trois grandes puissances spatiales mondiales ? Dans le cadre du Paris Air Forum, organisé par La Tribune, le général Michel Friedling, commandant du commandement de l'espace au sein de l'Armée de l'air et de l'espace, Emmanuel Chiva, directeur de l’Agence de l'innovation de défense, Franck Poirrier, PDG de Sodern, représentant des équipementiers au Cospace, et Philippe Gautier, président d'Hemeria ont participé à la table ronde "Un an après sa création, le commandement de l'espace a-t-il les moyens de son ambition?"