Subventions à Boeing : l'OMC va autoriser Bruxelles à taxer les produits américains, le ketchup, le 737 MAX et la patate douce

(Crédits : Kim Kyung Hoon)

Nouvelle étape dans le conflit entre Bruxelles et Washington sur les aides publiques à leur industrie aéronautique. Un an après avoir autorisé Washington à appliquer des droits de douane d'un montant de 7,5 milliards de dollars sur des importations européennes, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) va autoriser à son tour Bruxelles à taxer des produits américains jusqu'à 4 milliards de dollars selon Bloomberg, à partir du 27 octobre. Outre les avions de Boeing, l'Europe envisage de taxer le ketchup et la patate douce. L'objectif de Bruxelles est d'inciter Washington à négocier un nouveau cadre d'aides au secteur aéronautique.