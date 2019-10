Menace pour Airbus : l'OMC autorise Washington à surtaxer des produits européens

Quinze ans après les plaintes mutuelles déposées à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) par les Etats-Unis et l'Union européenne sur les aides publiques au secteur aéronautique, le bras de fer entre Washington et Bruxelles entre dans le dur. Ce mercredi 2 octobre, l'OMC a autorisé les Etats-Unis à appliquer des droits de douane sur 7,5 milliards de dollars d'importations européennes par an. Il s'agit de la plus lourde sanction jamais imposée par l'OMC. Cette somme correspond à l'impact pour l'industrie américaine des aides reçues par Airbus pour ses programmes A380 et A350.

Cette décision doit être entérinée lors d'une réunion à l'OMC prévue le 28 octobre sauf si les Etats-Unis demandent une réunion extraordinaire dans les 10 jours. Le feu vert de l'OMC ne préjuge toutefois pas de la décision des Etats-Unis d'imposer ou non ces sanctions, en totalité ou en partie, sous la forme de surtaxes sur une vaste gamme de produits européens. La situation donne des sueurs froides alors que l'économie mondiale pâtit déjà de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

Le montant pourrait être réduit

Si Washington décidait d'appliquer les taxes sur les produits européens, on estime du côté du Vieux Continent que ce montant devrait être fortement réduit.

« La finalité de l'OMC est que les acteurs concernés entrent en conformité. Avec l'arrêt du programme, l'A380 ne peut plus avoir un impact sur le marché et ne peut pas être concerné. Cet argument a prévalu dans le passé pour l'A300, l'A310 et l'A340 », explique un bon connaisseur du dossier pro-européen.

Selon lui, il ne resterait donc que le montant de l'impact de l'A350 sur le marché depuis 2012. L'OMC se prononcera sur ce point fin octobre-début novembre.

Des compagnies aériennes américaines montent au créneau

Quel que soit le calendrier et le montant de taxes à appliquer, Washington, s'il décide de passer à l'acte, devra définir les produits européens touchés par les droits de douane américains. Boeing pousse pour une application totale sur les avions d'Airbus et sur tous les produits aéronautiques européens importés aux Etats-Unis pour alimenter la chaîne d'assemblage d'Airbus de Mobile, en Alabama.

Une décision qui poussera les compagnies aériennes clientes d'Airbus à annuler ou repousser la réception de leurs avions. American Airlines, Hawaiian Airlines, Delta ou encore Jetblue sont déjà montées au créneau auprès de l'administration américaine pour demander la non-application de ces droits de douane.

Airbus aura toujours l'opportunité de recaser ces avions à des clients qui cherchent à recevoir leurs appareils plus tôt que prévu. Pour autant, l'exercice n'est pas aisé. Car, ces compagnies hériteront des spécificités de l'avion fixés par les compagnies américaines (configuration, choix des sièges...). D'une manière générale, ces reports perturberont la chaîne de production.

L'Europe appelle à négocier

L'application de taxes américaines entraînera une riposte de l'Union européenne. Une procédure identique à celle des Etats-Unis devrait donner le feu vert à Bruxelles pour imposer des droits de douanes sur des produits américains, notamment les avions de Boeing. Une telle riposte pourrait ainsi aboutir à une situation absurde où les compagnies américaines ne pourraient acheter que des Boeing et les transporteurs européens que des Airbus. A ce jeu, Boeing a plus à perdre. La valeur de ses livraisons à des compagnies européennes est supérieure à celle d'Airbus aux compagnies américaines en raison d'un nombre plus élevé d'avions long-courriers.

Côté européen, on cherche à convaincre les Etats-Unis de négocier une issue à l'amiable de ce conflit. "Une résolution à l'amiable est la meilleure solution, d'autant plus que l'Europe pourra imposer des sanctions aux Etats-Unis l'année prochaine dans un contentieux croisé", a déclaré Bruno Le Maire. "Nous souhaitons faire redescendre les tensions et éviter des sanctions tarifaires qui ne feront que nuire à nos deux économies, au moment où la Chine renforce son industrie aéronautique", a-t-il ajouté en assurant que d'éventuelles sanctions américaines appelleraient une réponse "ferme" de l'Union européenne.

Bruxelles pourrait même dégainer des mesures contre les produits américains bien avant le printemps, fait valoir un proche du dossier. C'est ce qu'a indiqué la Commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, en précisant qu'en cas de nouveaux droits de douane américains, "l'UE n'aura pas d'autre option que de faire la même chose". Elle a toutefois réitéré sa "volonté de trouver un règlement équitable" avec les Etats-Unis.

Airbus a lui aussi a réitéré son appel à des discussions avec Washington.

"Si le représentant américain au Commerce choisit d'imposer des droits de douane sur l'importation d'aéronefs et/ou de composants d'aéronefs, cela créera de l'insécurité et perturbera non seulement le secteur aéronautique et spatial, mais également l'économie mondiale dans son ensemble. Une telle situation peut toutefois être évitée", écrit le groupe dans un communiqué.