Surfant sur des commandes géantes, le Boeing 787 remonte en puissance

Le 787 reprend peu à peu du poil de la bête. Boeing a annoncé avoir atteint le rythme de 4 appareils produits par mois sur son site de Charleston, en Caroline du Sud. Le constructeur a aussi confirmé son intention de poursuivre sa montée en cadence à 5 avions par mois d'ici la fin de l'année. Il va même aller plus loin, bien décidé à suivre le retour de la demande pour son avion long-courrier.

Malgré cette montée en puissance, les rythmes de production actuels ne suffiront pas à atteindre l'objectif de 70 à 80 appareils livrés en 2023, fixé en début d'année lors des résultats annuels. Le solde sera apporté avec les avions actuellement parqués en attendant d'être remis à leurs clients. Boeing a en effet accumulé un inventaire, aujourd'hui évalué à 90 appareils, en raison de l'interruption à plusieurs reprises des livraisons entre fin 2020 et début 2023 (dont un arrêt continu entre mai 2021 et août 2022). Les livraisons ont d'ailleurs été suspendues à nouveau pendant quelques semaines en début d'année.

Même si Boeing arrive à maintenir un rythme moyen de 4 appareils par mois cette année, au moins le tiers des 787 livrés proviendront de cet inventaire. Interrogé sur le risque de voir des clients renoncer à leurs appareils en raison des retards, Lane Ballard, vice-président et directeur général du programme 787, a assuré que le principal enjeu de Boeing était de livrer au plus vite ces avions aux clients qui les attendent de pied ferme.

Lire aussiLe retour (enfin) des livraisons du 787 marque la fin du calvaire pour Boeing

Une production qui va tripler en trois ans

Si la progression est indéniable, Boeing part de très bas. Entre les conséquences de la pandémie et les multiples problèmes de qualité qui ont perturbé la production ces dernières années, le constructeur américain n'a livré que 14 exemplaires du 787 en 2021, et 31 en 2022. Au premier trimestre cette année, 11 appareils ont été remis à leurs propriétaires avec un rythme de production de l'ordre de 3 avions par mois.

Boeing va donc devoir franchir un cap rapidement pour atteindre son objectif de 10 exemplaires du 787 produits par mois d'ici 2025-2026. Le site de Charleston est en train d'être aménagé en ce sens : une deuxième ligne d'assemblage final doit voir le jour d'ici le début de l'année prochaine. Située dans le même bâtiment, elle sera aménagée en parallèle de la première. L'avionneur va néanmoins devoir avant tout assurer la stabilité de sa production et éliminer une bonne fois pour toutes les défauts de qualité qui plombent le programme depuis des années.

Du côté de Boeing, on assure continuer à travailler sur l'amélioration des processus et étudier la possibilité d'aller plus loin si la demande le justifie. Aucun plan formel n'est arrêté à ce sujet pour l'instant, mais l'avionneur pourrait ainsi espérer se rapprocher des 14 exemplaires assemblés chaque mois avant la crise. Ce dont il est incapable depuis la décision en 2020 d'arrêter la production du long-courrier à Everett, près de Seattle dans son fief de l'état de Washington. Depuis Charleston est devenu l'unique site pour l'assemblage des 787.

Lire aussiNoël avant l'heure pour Boeing : United Airlines passe une commande pharaonique de 200 B787 Dreamliner

Des commandes à trois chiffres

Cette remontée en puissance de la production s'appuie sur un succès commercial retrouvé. Après des années de vache maigre, le 787 séduit à nouveau : 139 exemplaires fermes ont été vendus l'an dernier - dont la commande géante de United Airlines pour 100 avions (plus 100 en options). Il faut remonter à 2018 pour trouver une performance équivalente. Cette année, ce sont 44 avions qui ont déjà été écoulés en attendant la confirmation des commandes de Saudia et Riyadh Air pour 78 appareils assortis de 43 options.

Boeing possède ainsi un carnet de commandes de près de 600 appareils. Le 787 s'impose donc comme le fer de lance de sa gamme long-courrier entre l'arrêt du 747, l'essoufflement progressif du 777 (mis à part la version cargo) et les retards à répétition du 777X.

Lire aussiL'Arabie saoudite commande 78 Boeing 787 pour ses deux compagnies