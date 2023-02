Nouveau coup dur pour Boeing qui doit à nouveau interrompre ses livraisons de 787

Coup dur pour Boeing! Jeudi, l'agence américaine supervisant l'aviation, la FAA, a indiqué que le constructeur américain avait, de nouveau, suspendu la livraison de ses appareils long-courriers 787. « Les livraisons ne reprendront pas tant que la FAA ne sera pas convaincue que le problème a été résolu », a ainsi précisé l'agence dans un message transmis à l'AFP. Une annonce qui a fait fléchir l'action du groupe de 3% dans les échanges électroniques.

À l'origine de cette décision : une erreur d'analyse sur la cloison de pressurisation à l'avant de l'appareil faite par les fournisseurs de Boeing et découverte par ce dernier lors de l'examen des dossiers de certification, a-t-il indiqué sans un message séparé, prenant ainsi la décision de suspendre les livraisons le temps de refaire l'analyse et les documents liés. La FAA a indiqué travailler avec Boeing « pour déterminer les actions qui pourraient être nécessaires pour les avions récemment livrés ».

L'entreprise s'est toutefois voulue rassurante affirmant qu'il n'y a aucun « danger immédiat » pour les 787 en service et que le dernier problème décelé « ne devrait pas accroître » les modifications déjà prévues sur les appareils produits.

Les livraisons interrompues pendant plusieurs mois en 2021 et 2022

Ce n'est pas la première fois que l'appareil connaît une suspension de ses livraisons. Ces dernières ont, en effet, déjà été interrompues de novembre 2020 à mars 2021 dans un premier temps, puis entre mai 2021 et août 2022 pour des malfaçons. Des défauts de fabrication avaient été découverts à la fin de l'été 2020. L'appareil étant examiné de près, d'autres problèmes étaient ensuite apparus. Mais après la reprise des livraisons l'été dernier, Boeing a pu en livrer 31 en 2022, dont 22 au quatrième trimestre. Et en décembre, United Airlines a annoncé son intention de commander 100 appareils 787 tout en posant une option pour 100 supplémentaires. En janvier toutefois, le constructeur n'en a livré que trois. Il prévoyait toujours, lors de la publication de ses résultats fin janvier, de livrer entre 70 et 80 appareils d'ici la fin de l'année et a maintenu jeudi cet objectif.

Après les deux accidents mortels du 737 MAX et l'interdiction de vol de l'appareil pendant vingt mois, le ralentissement massif du trafic aérien avec la pandémie, et les problèmes de production sur le 787, Boeing compte sur les livraisons de cet appareil pour se redresser financièrement. D'autant que le constructeur américain a dévoilé en juillet dernier des résultats inférieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre. Son chiffre d'affaires avait ainsi reculé de 2% à 16,68 milliards de dollars par rapport à la même période il y a un an, et son bénéfice opérationnel avait chuté de 24% à 774 millions de dollars. Près des trois-quarts de son bénéfice net s'étaient également envolés, chutant à 160 millions de dollars.

Crashs de Boeing 737 MAX: un juge rejette les demandes de familles de victimes L'accord passé entre Boeing et le gouvernement américain début 2021 ne peut pas être modifié. C'est ce qu'a estimé le 9 février dernier un juge fédéral saisi par des familles de victimes des deux crashs de Boeing 737 MAX. Il a ainsi estimé qu'il n'avait pas l'autorité d'accéder à leurs demandes et de modifier l'accord. Selon cet arrangement, le groupe a reconnu que deux de ses employés avaient induit en erreur les autorités lors de la certification du 737 MAX et a accepté de verser 2,5 milliards de dollars de pénalités et d'indemnités. En échange, le ministère de la Justice a garanti que Boeing ne pourrait être poursuivi au pénal pour les accidents des avions de Lion Air en octobre 2018 et Ethiopian Airlines en mars 2019, qui avaient fait 346 morts au total. « Si le Congrès avait investi cette Cour d'un pouvoir étendu pour garantir que justice soit rendue dans une affaire comme celle-ci, elle n'hésiterait pas », a écrit le juge Reed O'Connor, magistrat basé à Forth Worth, au Texas, ajoutant que les textes en vigueur « ne permettent pas de remédier au préjudice » subi par les plaignants. Estimant n'avoir pas été consultées sur cet accord bien trop complaisant à leurs yeux, des familles de victimes avaient demandé, fin 2021, son annulation, ou tout au moins qu'il soit modifié. Elles demandaient aussi à avoir plus d'informations sur la façon dont l'accord avait été négocié et la nomination d'un auditeur indépendant supervisant sa mise en œuvre.

