Bundestag : feu vert pour le SCAF, feu rouge pour le MGCS, MAWS et Tigre ?

Selon des sources concordantes, le Délégué général pour l'armement (DGA) Joël Barre s'est montré raisonnablement optimiste lors de son audition à l'Assemblée nationale pour la validation le 23 juin au Bundestag de la poursuite du programme (phase 1B) sur le futur système de combat aérien du futur (SCAF). En revanche, il a exprimé de sérieux doutes sur la validation par les parlementaires allemands de la commission des finances du Bundestag de trois autres programmes en coopération : la modernisation du Tigre Mark 3, le futur char de combat franco-allemand (MGCS, Main Ground Combat System) et le futur avion de patrouille maritime (MAWS). Ces programmes ont de très fortes chances de passer entre les mains de la prochaine coalition allemande issue du vote du 26 septembre avec tous les aléas que cela comporte.

Quel bilan pour la coopération franco-allemande ?

A l'issue de la fin de la session parlementaire du Bundestag, Berlin et Paris feront donc les comptes sur les programmes lancés en juillet 2017 lors d'un conseil franco-allemand. Après un hiver désespérant, le début de l'été s'annonçait prometteur pour la coopération franco-allemande avec la poursuite ou l'envol de plusieurs grands programmes multilatéraux. Il pourrait être in fine très mitigé avec la seule poursuite du SCAF, qui est un programme très politique, en attendant l'envol peut-être de l'Eurodrone cet été. Le MGCS, le MAWS et le Tigre Mark 3 devraient rester à quai, notamment pour des raisons budgétaires en Allemagne.

Sur le MGCS, Français et Allemands ne sont d'ailleurs pas parvenus à s'entendre sur la répartition des "prime" (maitrise d'oeuvre) sur les 13 piliers du programme. Ça coince notamment entre Nexter et Rheinmetall. L'Allemagne avait déjà très rapidement claqué la porté au programme de missile tactique air-sol de l'hélicoptère Tigre, pourtant inscrit lors de ce conseil franco-allemand dans le cadre de la coopération entre Berlin et Paris. "La France et l'Allemagne conviennent de mettre en place un cadre de coopération pour le prochain standard de l'hélicoptère Tigre, ainsi que pour un programme commun de missiles tactiques air-sol", avait alors annoncé l'Élysée le 13 juillet 2017.