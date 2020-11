Armé du nouveau missile air-sol de MBDA, le Tigre sera très, très redoutable

L'hélicoptère de combat français Tigre va embarquer le missile air-sol tactique du futur (MAST-F ou encore MHT) de MBDA, comme l'avait récemment révélé La Tribune. C'est la ministre des Armées Florence Parly qui l'a annoncée vendredi chez MBDA à Bourges. "Pour se maintenir au meilleur niveau opérationnel, le Tigre doit pouvoir être engagé dans les conditions les plus dures, frapper plus loin, et ce en toutes circonstances, que la cible soit visible ou non, immobile ou en mouvement, a expliqué Florence Parly. Un missile quasi-infaillible, c'est ce que nous voulons pour la rénovation du Tigre. Et j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui que pour répondre à ce besoin opérationnel essentiel, nous avons choisi de retenir le projet de MBDA, le missile MHT". Le MHT remplacera notamment le...