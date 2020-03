Covid-19 : Air France-KLM quasiment à l'arrêt pendant deux mois

Face à la propagation du Covid-19, Air France-KLM se met quasiment à l'arrêt pour au moins deux mois. Confronté à l'effondrement de la demande, à la fermeture des frontières mises en place par de nombreux pays pour les passagers en provenance d'Europe, et au passage ce week-end en France au "stade 3" de l'épidémie, le groupe français a annoncé qu'il pourrait réduire ses capacités mesurées en sièges kilomètres offerts (SKO) de 70% à 90% pour une durée de deux mois. Air France immobilisera notamment "l'ensemble de sa flotte Airbus 380" et KLM "l'ensemble de sa flotte Boeing 747". Cette baisse brutale d'activité ne sera compensée "qu'à hauteur de 50% environ par la baisse des coûts variables avant mesures d'économie", explique le groupe dans un communiqué.

Chômage partiel

Pour adapter les effectifs aux moyens de production les deux filiales du groupe, Air France et KLM, vont recourir à du chômage partiel (appelé aujourd'hui activité partielle). Des mesures en ce sens sont présentées ce lundi par la direction d'Air France aux représentants du personnel. L'Etat va prendre à sa charge la totalité de l'indemnité habituellement payée par les employeurs. La compagnie française pourra également compter sur le report des charges et son étalement. De son côté, KLM va supprimer 1.500 à 2.000 emplois, les salariés à temps partiel, ceux proches de la retraite et les départs naturels.

Plus de six milliards de liquidités

S'ajoutent à cela "d'autres mesures pour protéger la trésorerie, parmi lesquelles 200 millions d'euros d'économies pour 2020, et réduction de 350 millions d'euros de son plan d'investissement "auxquels s'ajoutera l'impact de la baisse d'activité sur le montant des investissements de maintenance". Annoncé en février, ce plan d'investissement prévoyait de mobiliser 3,6 milliards d'euros pour 2020.

Air France-KLM précise qu'il disposait le 12 mars de "plus de 6 milliards de liquidités. Air France-KLM a en effet "tiré la semaine dernière une ligne de crédit renouvelable pour un montant total de 1,1 milliard d'euros et KLM a pour sa part tiré une ligne de crédit renouvelable pour un montant total de 665 millions d'euros".

Air France-KLM explique par ailleurs avoir "accueilli positivement les déclarations exprimées par l'Etat Français et l'Etat Néerlandais qui ont indiqué chacun étudier toutes les conditions possibles d'un soutien au groupe". Il faut "nous assurer qu'Air France passe ce moment difficile (...) dans les meilleures conditions possibles", avait déclaré jeudi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, après l'annonce de la décision de Donald Trump de suspendre l'entrée des Européens aux Etats-Unis.

Dimanche, le ministre néerlandais des Finances, Wopke Hoekstra, a indiqué que Les Pays-Bas feront "tout ce qu'il faut" pour que KLM et l'aéroport Schiphol d'Amsterdam continuent de fonctionner. Selon les Echos, l'Etat français (14% du capital) envisage de monter au capital du groupe mais selon une source au Ministère des Finances citée par Reuters, ce scénario "n'est pas d'actualité aujourd'hui".

A l'ouverture de la Bourse de Paris, le titre d'Air France-KLM dévissait de plus de 17%.