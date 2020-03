Le Covid-19, un véritable « stress test » pour les gouvernements

Quand le président Macron débarque la semaine dernière à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière à Paris, c'est la surprise. Après des semaines de silence sur le sujet du Covid-19, le plus haut personnage de l'État se décide à mettre en scène son action après avoir laissé le gouvernement en première ligne. Près d'un mois et demi après les premiers signaux d'alerte venus de Chine, et les mises en garde de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'heure est venue de préparer peu à peu les Français à l'arrivée prochaine d'une épidémie sur le territoire national.

Doutes

À cette occasion, les médias présents ont relayé la colère des médecins quant à la situation difficile de l'hôpital public. Mais un autre échange aurait dû davantage attirer leur attention. Face au président, le professeur Éric Caumes, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à La Pitié-Salpêtrière, a fait part de ses doutes quant à la réactivité des autorités :

« Je pense qu'il va y avoir une situation à l'italienne. [Parmi les derniers cas], certains n'ont pas de liens avec la Chine. Cela traduit le...