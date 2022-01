Record historique des exportations de vins produits par l'Argentine

C'est un record qui risque de faire grincer des dents en France. Les exportations argentines de vin en bouteilles ont atteint l'an dernier un record historique en valeur à 817 millions de dollars, a indiqué samedi le ministère argentin des Affaires étrangères. Le record antérieur datait de 2012 avec 786 millions de dollars d'exportations. L'excédent commercial argentin a atteint l'an dernier quelque 15 milliards de dollars, soit l'un de ses meilleurs chiffres depuis dix ans.

Les principaux pays acheteurs de vin argentin en bouteilles sont les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Brésil, le Canada et les Pays-bas, selon un communiqué du ministère. Les ventes ont également augmenté l'an dernier par rapport à l'année précédente au Mexique, Chine, France, Suisse et Paraguay. L'Argentine produit essentiellement du Malbec, du Cabernet Sauvignon et du Chardonnay.

Macron, premier défenseur du vin français

Début janvier, Emmanuel Macron a loué "l'extraordinaire richesse" du secteur du vin en France, "un monde d'excellence qui irrigue nos territoires", en recevant jeudi le titre de "personnalité de l'année 2022" décerné par la Revue du vin de France (RVF). Elle lui a été décernée parce que le président "défend le vin systématiquement", alors que ses prédécesseurs étaient soit "indifférents" soit "adversaires" de cette boisson, a expliqué Denis Saverot, directeur de la rédaction de la RVF. Emmanuel Macron s'était fait bien voir par le monde viticole en assurant en 2018 que, durant son mandat, "il n'y aurait pas d'amendement pour durcir la loi Evin" qui encadre la publicité pour les boissons alcoolisées depuis 1991, au grand dam des associations qui luttent contre l'alcoolisme.

Dans son discours, le président a salué un secteur qui "porte l'image, l'excellence de la France", dont il représente "une part conséquence" de l'économie avec ses 85.000 exploitations et les quelque 13 milliards d'euros d'excédent commercial (avant la crise du Covid) "Le vin est la démonstration du fait que pour être français, on n'a pas à être fermé" car "vous êtes des enracinés qui ont soif d'embrasser le monde", a-t-il ajouté.