Chine : la baisse des exportations menace de plonger le pays en récession

L'euphorie retombe en Chine... Alors que le pays doit faire face à une résurgence épidémique dû au variant Delta et alors qu'il avait réussi à éteindre la contagion depuis presqu'un an, ce sont les indicateurs macroéconomiques qui semblent à leur tour contaminés par le risque d'une nouvelle crise sanitaire.

En juillet, l'activité manufacturière est tombée à son plus bas niveau depuis début 2020, date à laquelle, le pays a été confronté à la première vague épidémique. Faiblesse de la demande intérieure et des exportations, à quoi s'ajoute des conditions météorologiques extrêmes, les industriels chinois ont serré la vis.

Proche du seuil de récession

En juillet, l'indice PMI qui mesure l'activité des directeurs d'achats est passé à 50,4, contre 50,9 le mois précédent, soit un niveau qui se rapproche dangereusement du seuil (50) en-dessous duquel, une économie bascule en récession. Outre le fait qu'il touche un plancher depuis un an et demi, il ressort surtout en-dessous des prévisions des analystes, suscitant la surprise sur les marchés. Il met également un terme à une période de stabilisation puisque l'indice PMI n'avait quasiment pas bougé entre avril et juin.

"Dans l'ensemble, l'économie chinoise continue de maintenir sa dynamique d'expansion, mais le rythme a ralenti", a avancé le statisticien principal du Bureau National des statistiques, Zhao Qinghe, cité par l'AFP.

"En juillet, certaines entreprises sont entrées dans la période de maintenance des équipements, ce qui, en plus de l'impact des conditions météorologiques extrêmes telles que les températures élevées au niveau local, les inondations et les catastrophes naturelles, a (causé) une croissance de la fabrication relativement affaiblie par rapport au mois dernier", a-t-il ajouté.

Les exportations plombent l'indice manufacturier

Les exportations semblent avoir lourdement pesé dans la détérioration de cet indice. Zhiwei Zhang, économiste en chef chez Pinpoint Asset Management, observe dans une note relevée par l'AFP que l'indice des commandes à l'exportation est à 47,7% en juillet, soit un niveau plus bas encore qu'il y a un an.

"Les exportations ont été le principal moteur de croissance cette année. Cette publication des données PMI me rend encore plus prudent quant aux perspectives de croissance au second semestre", a-t-il précisé.

Dans une moindre mesure, l'indice PMI non manufacturier suscite l'inquiétude puisqu'il a également ralenti. Il ressort à 53,2 (-0,2) mais reste largement en zone de croissance. Le bureau national des statistiques constate que l'industrie des services reste porté par l'aviation, la restauration et l'hébergement.