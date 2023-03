Intersport pourrait faire une offre de reprise de Go Sport, placé en redressement judiciaire

L'enseigne Intersport va-t-elle mettre la main sur son concurrent Go Sport ? Une offre de reprise devrait être déposée, selon Les Echos, ce vendredi, date limite pour le dépôt des offres auprès du tribunal de commerce de Grenoble. Ce dernier avait placé le distributeur en redressement judiciaire en février.

Lire aussiLes 26 magasins Galeries Lafayette de Michel Ohayon placés en procédure de sauvegarde

La coopérative, souligne le quotidien économique, « serait notamment intéressée par les beaux emplacements de Go Sport à Paris et en proche banlieue, une zone riche dont Intersport est quasiment absent ». La maison mère Hermione People & Brands (HPB) et aussi candidate à la reprise.

Le nouveau directeur général de Go Sport déjà limogé

Par ailleurs, le directeur général de Go Sport, Patrick Puy, a été révoqué par HPB, deux mois après son arrivée. Interrogée par l'AFP, HPB n'a pas souhaité s'exprimer sur les raisons de cette révocation, initialement dévoilée par le journal Le Monde et le magazine spécialisé LSA. Selon Les Echos, il lui est reproché par les dirigeants d'HPB « d'avoir sciemment œuvré dans le sens d'une liquidation judiciaire rapide ».

Spécialiste de la restructuration d'entreprises et passé récemment par Vivarte, Patrick Puy avait été nommé à la tête de Go Sport le 4 janvier. HPB l'avait alors présenté comme « rompu au dialogue social en entreprise », chargé « de poursuivre la nécessaire transformation » de la société. C'était le deuxième directeur général nommé en moins d'un an après Benoît Verdier.

Déficitaire depuis des années, le groupe, fondé en 1978 et basé à Sassenage en banlieue de Grenoble, avait été racheté fin 2021 pour un euro symbolique par HPB auprès de la maison mère du groupe de distribution alimentaire Casino, la société Rallye.

Go Sport sous le coup d'une enquête

Go Sport fait en outre l'objet d'une enquête pour « abus de bien social » après que « les commissaires aux comptes ont transmis plusieurs révélations de faits délictueux », selon le parquet de Grenoble. L'enquête est aujourd'hui menée sous l'égide de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco).

« Les infractions recherchées sont l'escroquerie en bande organisée, le blanchiment habituel, la banqueroute et l'abus de bien social », a précisé le procureur adjoint François Touret de Coucy.

« La compétence nationale de la Junalco lui permet d'étendre les investigations, selon la stratégie d'enquête qui sera fixée par le parquet de Paris », a ajouté le magistrat. Selon Le Monde, l'enquête a été élargie à l'ensemble des sociétés de la Financière immobilière bordelaise (FIB), fonds d'investissement de l'homme d'affaires Michel Ohayon et sa branche distribution HPB.

Par ailleurs, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la semaine dernière les vingt-six enseignes Galeries Lafayette détenues par Michel Ohayon en procédure de sauvegarde.

(Avec AFP)