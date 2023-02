La Belle-Îloise, cette entreprise qui préfère rogner sur ses marges que de couper dans ses effectifs

À la tête de l’ETI familiale La Belle-Îloise, Caroline Hilliet Le Branchu défend des valeurs de bien manger, de respect de l’environnement, et de qualité de vie au travail. Pour passer 2023, la dirigeante de la conserverie a décidé de réduire la rentabilité pour continuer à recruter et à investir dans son outil de production, sa transition énergétique et sa politique RSE. Labellisée « Enseigne Responsable » en 2022, La Belle-Îloise espère devenir une société à mission d’ici à 2024.