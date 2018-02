Lutte anti-tabac : le paquet de cigarettes va augmenter de 1 euro en mars

Jouer sur la fiscalité du tabac pour augmenter le prix du paquet de cigarettes, c'est un des moyens classiques de l'Etat pour faire baisser la consommation du tabac et dissuader les jeunes gens de s'engager dans cette addiction. Selon le Comité national contre le tabagisme (CNCT), il s'agit d'une "urgence planétaire". Selon le CNCT, le tabagisme fait plus de 5 millions de victimes par an dans le monde. (Crédits : Statista)

Toujours déterminé à lutter contre la plus grande cause de cancers en France (et dans le monde), le gouvernement hausse à nouveau, le 1er mars, le prix du tabac. Mais un fabricant au marketing très agressif, Philip Morris n'hésite pas à baisser ses marges sur ses Marlboro pour absorber une partie de la hausse et gagner des parts de marché. L'Etat, lui, estime les coûts sociaux liés au tabac à 26,6 milliards d'euros.