Tabac : Natixis cesse tout financement de l'industrie

Une semaine après avoir pris de nouveaux engagements en faveur du climat, en cessant de financer des entreprises et des projets liés au pétrole issu des sables bitumineux, Natixis annonce ce mardi soir mettre fin à ses activités de financement et d'investissement des industries du tabac dans le monde. La filiale de BPCE (groupe Banques Populaires Caisses d'Epargne) se met ainsi en accord avec son action de mécène depuis 2011 de la Fondation Gustave Roussy, premier centre de recherche contre le cancer en Europe.

« Natixis s'engage à cesser tout financement ou investissement en faveur des producteurs, des grossistes et des négociants de tabac, ainsi que des fabricants de produits du tabac. L'exclusion s'applique dans le monde entier et à tous les métiers de Natixis : la banque de grande clientèle [activités de marchés], les services financiers spécialisés, l'assurance et la gestion d'actifs, dans le respect du devoir fiduciaire de ses affiliés » indique la banque dans un communiqué.