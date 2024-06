Revenus des agriculteurs : ce que proposait la mission parlementaire... avant la dissolution

Trois mois et demi de travail, quelque 70 auditions... La décision du président de la République du 9 juin de dissoudre l'Assemblée nationale a brusquement interrompu l'œuvre des deux députés à qui le gouvernement avait demandé, en pleine crise agricole, de réfléchir à une révision des lois censées assurer aux agriculteurs des revenus décents (les « lois Egalim » de 2018 et 2021). Pourtant, Anne-Laure Babault (Modem) et Alexis Izard (Renaissance) comptaient présenter leurs conclusions à peine quelques jours plus tard, la semaine du 17 juin. Ces dernières étaient donc en grande partie prêtes, et viennent d'être révélées par une note envoyée le 14 juin au directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire par le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAER), publiée par le média Contexte.

Une date butoir pour les négociations « amont »

Il en ressort que les députés validaient une idée soutenue par les producteurs, mais -selon la note elle-même- globalement mal vue par les industriels de l'agro-alimentaire : la création d'une date butoir pour les négociations commerciales entre les agriculteurs et les premiers transformateurs de leurs produits. Aujourd'hui, en effet, pour ces négociations « amont » il n'en existe aucune, et ce alors que les négociations « aval » entre les distributeurs et leurs fournisseurs de marques nationales doivent se clôturer, selon la loi, avant le 1er mars.

Résultat: « des industriels (vont, ndlr) devant les enseignes de la grande distribution en décembre sans avoir renégocié le prix payé aux producteurs pour l'année à venir », ce qui fait souvent obstacle à la prise en compte des derniers coûts de production. Une impasse qu'Alexis Izard et Anne-Laure Babault voulaient justement contourner, malgré « le risque de rigidifier encore un peu plus les négociations commerciales ».

Une date butoir « aval » fixe ou « flottante »

Les députés proposaient notamment de fixer cette date butoir au 1er novembre, soit « avant le début des négociations industriels - enseignes de la grande distribution ». Ils avaient toutefois une vision différente de la date butoir « aval ». Selon Anne-Laure Babault, elle aurait dû rester fixée au 31 mars. Alexis Izard préconisait pour sa part de la rendre « flottante »: la loi se serait alors limitée à définir la période de début des négociations, qui se seraient terminées trois mois plus tard.

Pour faciliter la conclusion des contrats « amont », ils suggéraient un « assouplissement des règles de la proposition de contrat » par les producteurs, en exigeant de ces derniers, souvent mal organisés, d'en indiquer seulement les éléments clés. La « proposition de contrat complète » aurait ainsi été à la charge des premiers acheteurs des produits agricoles. Ils avaient également envisagé l'attribution d'une aide financière aux organisations de producteurs, sans toutefois en préciser les modalités.

L'« option 3 » maintenue

Les deux députés se rangeaient en revanche du côté des industriels quant au maintien d'un mécanisme utilisé par 75% d'entre eux pour protéger leur secret des affaires : le recours, permis par la loi Egalim 2, à un tiers de confiance indépendant pour certifier l'évolution de la matière première agricole (MPA) en cas de changement de tarifs (l'« option 3 »), critiqué par les distributeurs pour son opacité. Devant l'accélération en France de la concentration des acteurs de la grande distribution, « le maintien d'un rapport de force relativement équilibré entre les industriels de l'agroalimentaire et les enseignes de la grande distribution semble plus que jamais une nécessité », souligne en effet la note.

Au moment où la mission a dû être interrompue, Alexis Izard et Anne-Laure Babault discutaient également d'une autre proposition originale : celle de favoriser « les matières premières agricoles provenant des exploitations françaises » lors de l'éventuelle révision de leur prix en cours d'année dans les contrats aval.

« Le marché commun unique impose la libre circulation des marchandises dans l'espace communautaire, toutefois les députés étaient convaincus d'une nécessaire discrimination des matières premières agricoles selon leur origine pour appliquer avec discernement la non-négociabilité de la MPA », est-il expliqué.

Une idée dont la compatibilité avec le droit européen de la concurrence et avec le règlement INCO, qui concerne l'information du consommateur, n'a toutefois pas encore pu être expertisée.

« Une faible partie de la production agricole » concernée

La note confirme néanmoins que les lois Égalim ne concernent finalement qu'« une faible partie de la production agricole française à l'amont comme à l'aval. », dont 15 % des viandes bovines et ovines, en raison de leurs dispositions comme de leur mise en œuvre. Les filières du végétal (vins, céréales, fruits...) ont en effet « fait le choix d'y déroger », les grossistes ne sont pas concernés, et « une partie des volumes issus du secteur des productions animales et vendus en grande distribution échappe aux lois EGalim étant commercialisés sous des contrats courts inférieurs à trois mois et sans marque ».

« Dans le secteur bovin, la contractualisation obligatoire imposée par anticipation dès 2022 n'a pas fonctionné. Les acteurs situés en aval de la production estiment que les dispositions actuelles ne sont guère compatibles avec le fonctionnement de la filière », ajoute la note.

Cependant, « d'une manière générale, dans le secteur végétal, de nombreuses filières interrogées ont réaffirmé souhaiter rester en dehors du cadre des lois Egalim ». Seules « les filières vins AOP-IGP et produits transformés seraient plus enclines à l'intégrer, mais à condition de modifier les modalités de mise en œuvre de la loi afin de mieux coller à leurs pratiques », ont relevé les deux parlementaires. Afin d'élargir l'application des lois Egalim, « du fait d'organisation et de pratiques différentes entre filières, des précisions propres à chacune d'entre elles sont nécessaires pour une meilleure adhésion des acteurs professionnels aux principes de contractualisation », estiment-ils donc.

Dans la vision du gouvernement d'avant-dissolution, leurs propositions devaient inspirer d'éventuelles modifications législatives qui auraient été votées avant le début en décembre des prochaines négociations commerciales. Un objectif désormais quasiment impossible à atteindre.