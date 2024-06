Automobile : Citroën lance sa C3 Aircross familiale, pas chère mais avec peu d'autonomie

Peu de surprise sur le design, un peu plus sur le prix. Citroën a révélé hier son nouveau C3 Aircross, après l'arrivée de sa ëC3 dans les concessions depuis le 15 juin dernier. Cette nouvelle arrivée dans la gamme Citroën sera disponible en version 5 ou 7 places en trois motorisations : thermique, hybride ou électrique. Les C3 Aircross à essence seront disponibles à moins de 20.000 euros, les versions hybrides coûteront en moyenne 25.000 euros, et les électriques sont présentées en dessous des 28.000 euros.

« Avec toutes les aides cumulées en France, par exemple, cela revient à 18.000 euros pour une voiture électrique », a souligné Nicolas Monnot, responsable de la performance commerciale de la marque.

Des prix qui viennent directement en concurrence avec Dacia, la marque low cost de Renault. Pour preuve, le Duster, modèle iconique de la gamme roumaine, est au même prix que la C3 Aircross thermique. Avec les aides cumulées du gouvernement, la C3 Aircoss pourra même se vanter de se retrouver face à la Dacia Spring, plus petite, sur le marché national, puisque cette dernière ne bénéficie désormais plus du bonus écologique car fabriquée en Chine.

La C3 Aircross sera, quant à elle, produite dans l'usine de Trnava en Slovaquie, au même titre que sa petite sœur la C3, sur la plateforme à bas coûts de Stellantis, baptisée « Smart Car ».

Seulement... 300 kilomètres d'autonomie

Là où se distingue ce véhicule, c'est sur la possibilité de la version 7 places, moyennant un surcoût de 850 euros. Seul bémol, ce modèle n'est pas disponible en motorisation électrique, « car la plateforme n'a pas été pensée pour ce type de véhicule », explique Laurence Hansen, directrice produit et stratégie chez Citroën. « Il faudrait repenser tout l'arrière de la voiture pour mieux répartir le poids dans ce cas-là. »

La C3 Aircross électrique doit permettre à la marque de remplir ses objectifs de normes environnementales pour 2025. « Il faut que l'on vende un quart de nos voitures en électrique l'année prochaine, c'est deux fois plus qu'aujourd'hui », admet Thierry Koskas, le directeur de la marque.

Problème : le principal inconvénient de ce véhicule reste l'autonomie de sa batterie à bas coût de type LFP. La C3 Aircoss est ainsi présentée avec 300 kilomètres d'autonomie, avant une version à 400 kilomètres d'autonomie en 2025 à un prix plus élevé. « Ce modèle sera sûrement notre cœur de marché », concède Laurence Hansen. Une autonomie qui pose question sur ces voitures familiales, souvent l'unique modèle des foyers.

« Je pense que c'est largement suffisant d'avoir une autonomie de 400 kilomètres même si c'est une première voiture, souligne Thierry Koskas. Notamment en France où il y a beaucoup de bornes de recharge ». « La question est : "est-ce que les clients de Citroën peuvent se payer une voiture avec une autonomie de 700 kilomètres ?" », rétorque la directrice produit.

Si aucun objectif de ventes n'est clairement affiché, le directeur de la marque s'est réjoui des ventes de l'actuelle C3, précisant que 40% d'entre elles étaient en électrique, hors leasing social.

Le modèle C3, stratégique pour la reconquête du marché européen

Citroën n'a pas caché que le renouvellement de sa C3, le modèle le plus vendu de la marque, devant la 2CV, et de la C3 Aircross, sont ses principaux atouts de sa reconquête sur le marché européen. Principalement sur le canal des ventes aux particuliers.

La marque populaire de Stellantis entend atteindre 5% de parts de marché en Europe en 2025, contre 3.6% actuellement. Pour l'instant, les ventes lui donnent raison puisqu'il s'agit de la seule marque en progression dans le groupe, avec Jeep, sur les six premiers mois de l'année, selon les derniers chiffres de l'association des constructeurs européens (ACEA), tombés ce matin. Surtout, Citroën est passée devant Fiat, sa rivale italienne, en part de marché et ce, avant de comptabiliser les ventes des C3 et C3 Aircross renouvelées.

Ces deux modèles visent le segment B, le plus stratégique en Europe, qui totalise à lui seul un tiers des ventes et 4,5 millions de véhicules au total. Pour ce faire, il faudra que la marque aux chevrons soit maligne face aux autres marques du groupe, qui utilisent aussi la plateforme « Smart Car », comme la future Fiat Panda ou encore l'Opel Frontera.

Séduire les plus jeunes

Afin de réussir ses objectifs, Citroën veut séduire les plus jeunes, alors que la marque affiche la clientèle la plus âgée du groupe. Déjà, la sortie de sa petite voiture électrique sans permis, la Citroën Ami, lui permet de se faire connaître auprès du grand public. La marque espère ainsi garder ses clients grâce à ses C3 et C3 Aircross électriques à des prix accessibles.

« Le segment D [celui des berlines familiales, ndlr], par exemple, est à questionner », a avancé Laurence Hansen. Pour mettre au clair son projet et attirer de nouvelles cibles, Citroën présentera trois nouveaux produits au Mondial de l'automobile de Paris le 17 octobre prochain, au moment de la sortie en concession de cette C3 Aircross.