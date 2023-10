La C3 électrique : l'arme de la reconquête pour Citroën

« Réconcilier l'électrique avec l'accessibilité. » Vaste promesse. Ce mardi, Citroën a annoncé officiellement le lancement de sa nouvelle C3 en version électrique. Et ce, à partir de 23.300 euros, hors bonus écologique de 5.000 euros. Un prix imbattable pour une voiture produite en Europe, plus exactement dans l'usine de Trnava en Slovaquie. Avec ses 320 km d'autonomie et sa recharge rapide en 20 minutes, la future C3 sera disponible en précommande dès demain pour une commercialisation au deuxième trimestre 2024. Un enjeu crucial pour le constructeur puisque la C3 est véritablement son porte-drapeau, avec 5,6 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie. L'année dernière, elle représentait encore 45 % des ventes de Citroën.

Et le défi est d'autant plus grand que la marque aux chevrons ne va pas fort. En 2022, elle affichait une baisse de 19 % de ses ventes et ,depuis janvier, elle accuse une légère baisse de nouveau, à l'inverse de toutes les autres marques du groupe, malgré le succès de l'Ami, sa voiture sans permis. Carlos Tavares, le patron du groupe Stellantis, a laissé dix ans à Citroën ainsi qu'aux 13 autres marques du groupe pour être rentable.

Lire aussiCitroën part à l'assaut du marché de la citadine électrique avec sa nouvelle C3

Des coûts d'échelle importants pour atteindre ce prix

Le lancement de cette nouvelle C3 électrique s'annonce comme une arme redoutable sur ce marché très prisé des citadines. Premier atout : le prix. Thierry Koskas, le directeur de la marque, l'avait annoncé en mai dernier : « Notre voiture sera en dessous des 25.000 euros ». Pari réussi, non sans d'importants efforts, avoue-t-il :

« Nous avons une plateforme hyper optimisée et pensée dès le départ pour l'électrique. Il n'y a pas de superflus dans le niveau d'équipement, l'autonomie de 320 km correspond aux usages des clients et nous ne voulions pas plus. Sur la commercialisation, la politique était de tirer nos marges le plus bas possible ».

Trois niveaux d'équipements seront ainsi disponibles à vente, dans cinq coloris différents, dont le bleu Monte-Carlo historique de la 2 CV. La future C3 électrique aura les mêmes dimensions que celles du modèle thermique actuel, mais sera relevée de 10 centimètres, « pour instaurer un sentiment de sécurité », selon Guillaume Noël, chef de produit pour Citroën. Pas d'« airbumps », ces fameuses protections latérales en plastiques remplies d'air ni de silhouette arrondie, mais plutôt une allure ciselée, presque agressive, que l'on pourrait caractériser comme un SUV. Un mot tabou côté Citroën.

« Cette voiture n'est pas un SUV, il s'agit d'une berline du segment B avec des attributs des SUV », insiste Thierry Koskas.

La future C3 : plus forte que Renault et Volkswagen ?

Peu importe, ces attributs offrent une sensation d'espace qui pourrait convaincre les foyers d'en faire leur premier véhicule, espère Citroën. Objectif : atteindre la moitié des ventes de cette future C3 en électrique. Le modèle le plus équipé sera présenté à 27.000 euros et aura notamment un grand écran pour aider à la navigation. Mais là où Citroën fait encore plus fort, c'est sur le timing de sa sortie. Sa plus grande rivale, la Renault 5, produite à Douai et commercialisée en même temps que la C3, ne pourra peut-être pas atteindre ce prix. « Nous travaillons dur pour commercialiser la R5 à moins de 30.000 euros », a déclaré en août dernier Fabrice Cambolive, directeur général de la marque Renault. Autre rivale, la Volkswagen ID.2, elle aussi annoncée en dessous de 25.000 euros et produite en Europe, mais qui ne sortira qu'en 2025.

Lire aussiCitroën : après la refondation, place à la reconquête

De quoi prendre une longueur d'avance pour la marque aux chevrons. Autre concurrente de taille : la Dacia Spring. La marque « low cost » de Renault propose une voiture électrique à 20.800 euros, hors bonus, actuellement la moins chère du marché. Plus petite et avec moins d'autonomie, cette dernière risque de ne plus être éligible au futur bonus écologique qui pénalise les fabrications chinoises. À l'inverse, la future C3 devrait a priori en bénéficier et serait, de fait, disponible à partir de 18.300 euros.

Une C3 électrique à moins de 20.000 euros ?

Cette C3 électrique se rêve surtout en sérieuse concurrente des futures voitures chinoises. Pour l'heure, ces derniers tentent plutôt de percer le marché européen par de gros SUV, laissant le champ libre aux constructeurs européens sur le segment des citadines. Mais pour combien de temps ? Certaines marques asiatiques, comme Kia, ont d'ores et déjà annoncés des petits SUV électriques à des prix compétitifs. « Quand on regarde les progressions de Hyundai et Kia en Europe et ailleurs, on voit que ce sont des concurrents très sérieux et des références sur le marché », admet Thierry Koskas.

Autre particularité, ce prix sera le même pour tous les pays européens. En outre, la marque s'active en coulisse pour prétendre au futur leasing social à 100 euros annoncé par le gouvernement.

« Nous serons capables de faire une offre à 100 euros par mois en dehors de la participation de l'Etat », assure Thierry Koskas.

La C3 sera également proposée en version thermique, mais son prix n'a pas été communiqué. Une façon aussi d'inciter les clients vers l'électrique, dont la marque se veut un modèle du groupe Stellantis. Le directeur assume déjà un nouveau projet pour 2025 : une nouvelle C3, plus urbaine, avec 200 km d'autonomie, proposée à 19.990 euros.