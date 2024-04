Automobile : pourquoi Peugeot et Citroën font caler Stellantis

Difficile de juger sur un seul mois, mais les ventes en mars des marques françaises de Stellantis, Peugeot et Citroën, ont de quoi inquiéter. La première a ainsi perdu près de 13% et la seconde a chuté de près de 18% par rapport au même mois de l'année dernière. Les autres marques généralistes du groupe que sont Opel et Fiat ont quant à elles vu leurs ventes bondir de respectivement 16,27% et 19,39%.

Pourtant, le groupe assure garder le cap sur ses marques phares sur son marché national, rappelant que Peugeot est en tête des ventes cumulées depuis janvier. Et pour cause, la nouvelle 208 affiche de belles performances, se classant en première position des véhicules les plus vendus depuis le début de l'année. Malgré tout, la marque au lion n'augmente ses ventes que de 1,68% sur l'ensemble des trois premiers mois par rapport à 2023.

Un effet du calendrier

Une baisse tout d'abord liée au calendrier de sortie des nouveaux modèles. En effet, la nouvelle Peugeot 3008 électrique et la Citroën C3 électrique, promises pour devenir deux best-sellers dans leur segment respectif, ne sont pas encore en concession, alors que leur ancienne version ne séduit plus.

« Au mois de mars 2023, nous avions vendu 4.022 Peugeot 3008, contre 2.275 aujourd'hui, soit presque moitié moins », confirme-t-on chez Peugeot.

Cette dernière arrive en concession ce mois-ci au prix de 44.990 euros hors bonus et la C3 électrique suivra au deuxième trimestre 2024. Dans le groupe, les autres marques ne sont pas sur le même tempo : Fiat n'a pas prévu de renouvellement imminent et Opel a déjà sorti ces nouveaux modèles, ce qui explique en partie la dynamique opposée à celle des marques françaises au sein du groupe.

Problème : le calendrier de sortie des nouveaux modèles n'explique pas tout. Renault est en lui aussi concerné puisque ses modèles phares comme le nouveau Scénic électrique ou la R5 ne sont pas encore disponibles en concession. Pour autant, la marque au losange affiche une hausse de ses ventes de près de 9% en mars.

« Renault propose plusieurs hybrides non-rechargeables depuis longtemps », a justifié l'économiste Bernard Jullien. Cette motorisation a le vent en poupe, les immatriculations de voitures hybrides légères ont explosé de 27% en mars, et celles d'hybrides non-rechargeables de 31%, selon les chiffres du cabinet AAA data. En outre, Renault a fortement poussé les ventes de sa Megane E-Tech en ce début d'année, grâce à une baisse de prix de 4.000 euros.

Baisse des prix obligatoire

Le déclin enregistré par Peugeot et Citroën n'est d'ailleurs pas nouveau. La tendance baissière était déjà perceptible au deuxième semestre 2023. Et la bonne performance observée en février (+29,6% pour Citroën, +10,8% pour Peugeot) semble essentiellement liée au leasing électrique, qui permettait, par exemple, de louer une C4 électrique à 129 euros par mois.

« Nos ventes sur le canal des véhicules particuliers ont été remarquables, avec une croissance de 100 % en véhicules électriques grâce au succès de notre ë-C4 en leasing électrique, affichant une hausse de plus de 600% », a indiqué la marque aux chevrons.

Mais le gouvernement a vite coupé le robinet des aides et le leasing électrique s'est arrêté net en février. Résultat : le marché est aujourd'hui revenu à son niveau d'avant Covid, avec davantage d'offre que de demande, sans pour autant pousser Stellantis à baisser ses prix. Contrairement à Renault, qui a fait des remises dès le début de l'année, Stellantis a tardé, craignant un « bain de sang », selon les mots de son directeur général, Carlos Tavares. Ce dernier est-il néanmoins en train de changer d'avis ? La marque Peugeot applique déjà un bonus écologique de 7.000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique neuf chez Peugeot, soit 3.000 euros de plus que l'aide gouvernementale. Les baisses de prix pourraient se prolonger, selon Bernard Jullien. « C'est même une obligation » dans un contexte d'incertitude sur la consommation des ménages et d'une inflation qui reste élevée.