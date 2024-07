Automobile : l’Amérique du Nord, locomotive de la croissance d’OPmobility

Laurent Favre ne cache pas sa satisfaction. Lors d'un point presse ce mardi, le directeur général d'OPmobility (ex-Plastic Omnium) s'est montré heureux d'afficher « une croissance dans un marché qui n'en offre pas ». Tandis que la production automobile continue, à l'échelle mondiale, de décroître légèrement, l'équipementier français a tout de même vu ses ventes progresser au premier semestre. Sur la période, son chiffre d'affaires (lequel inclut ses coentreprises), s'est élevé à près de 5,94 milliards d'euros, en hausse de 2,1%.

Ses activités historiques, notamment dans les pare-chocs et les réservoirs, soutiennent cette croissance. Mais le groupe tire surtout profit de son implantation en Amérique du Nord. Tandis que ses ventes font du surplace en Europe, son premier marché où son chiffre d'affaires titille les 3 milliards d'euros, ce sont bien ses affaires outre-Atlantique qui lui permettent de préserver une dynamique positive. En Amérique du Nord, OPmobility a vu ses ventes grimper en flèche, de près de 11%, à environ 1,77 milliard d'euros. De quoi contrebalancer son atonie sur le Vieux Continent, ou encore certaines difficultés en Chine, dont les ventes ont chuté de près de plus de 14%, à 443 millions d'euros.

L'Europe en perte de vitesse

Ces résultats viennent, aux yeux de Laurent Favre, conforter la stratégie de « pivotement » d'OPmobility, en particulier en se diversifiant géographiquement en Amérique du Nord et dans l'Empire du Milieu, champion de la voiture électrique. Le dirigeant rappelle que l'Europe, son marché historique, est passée ces dernières années « de 23 millions de voitures produites à 16 ou 17 millions ». « On ne reviendra jamais à 23 millions, affirme Laurent Favre. Nous sommes passés d'un continent qui exportait des véhicules à un continent qui en importe de plus en plus... ».

Etre présent sur différents marchés constitue, aux yeux du dirigeant, un gage de sécurité dans un marché de l'automobile en plein chambardement. En parallèle, le groupe souhaite aussi s'adresser davantage aux nouveaux constructeurs, comme l'américain Tesla ou le chinois BYD, mais sans délaisser, bien sûr, ses plus gros clients comme les mastodontes Volkswagen et Stellantis. Ces derniers « ont vu leur production automobile baisser de 3 à 4 millions depuis cinq ans » quand Tesla et BYD ont vu la leur croître d'autant, constate Laurent Favre. Le dirigeant souligne, d'ailleurs, que l'actuelle croissance d'OPmobility est « fortement tirée » par la livraison d'équipements au groupe d'Elon Musk, via sa toute nouvelle usine texane d'Austin.

Outre la croissance des ventes, Laurent Favre salue l'amélioration de la marge opérationnelle (+12% à 234 millions d'euros) et du cash-flow libre (+14,6% à 157 millions d'euros). Le dirigeant considère qu'OPmobility peut se montrer « serein » pour les mois qui viennent. « Mais nous demeurerons agiles, parce que le marché est difficile », rappelle-t-il.