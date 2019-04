Automobile : le marché européen cale au premier trimestre

L'année commence mal sur le marché automobile européen. Les ventes ont reculé de 3,3% au premier trimestre avec un peu plus de 4 millions de voitures (4.032.881 immatriculations exactement). La baisse est plus marquée en mars avec un recul de quasiment 4%.

On note toutefois une stabilisation des deux premiers marchés. Le marché français recule très légèrement de 0,6%, tandis que les ventes en Allemagne ont avancé d'un très timide 0,2%. Le Royaume-Uni a immatriculé 2,5% de voitures en moins. Mais ce sont les marchés italiens et espagnols qui baissent très nettement avec des baisses respectives de 6,9 et 6,5%.

Les Françaises stables, sauf Renault

Côté marques françaises, les deux constructeurs tricolores résistent bien et restent stables. A noter toutefois que c'est Dacia qui soutient les ventes du groupe Renault avec une progression de 13% de ses immatriculations, tandis que la marque historique au losange affiche une baisse de 5%.

Chez PSA, Peugeot recule (-2,2%) mais sans perdre de parts de marché. Les ventes de CItroën sont très dynamiques puisqu'elles augmentent de 6,1% ce qui lui permet d'atteindre une part de marché de 4,3% en Europe (contre 3,9% auparavant). Plus inquiétant, la chute des ventes de DS frôle les 10%. La marque premium est en plein renouvellement de sa gamme et dispose de deux modèles de moins dans son catalogue par rapport à la même période un an auparavant.

Les Premiums à la peine, Nissan embourbé

D'ailleurs, il n'est pas bon d'être une marque premium en Europe en ce début d'année. Le triumvirat qui domine ce marché sont tous les trois en fort recul. Audi, Mercedes et BMW affichent des baisses respectives de 6,6%, 5,6% et 4,2%. Seuls Volvo et Jaguar se distinguent avec des hausses de 9,8% et 7% de leurs immatriculations.

Parmi les marques à surveiller, Ford accuse une baisse de 10% de ses ventes. Fiat voit ses ventes s'effondrer de 14%. Et Nissan s'embourbe carrément avec une chute de 27%.