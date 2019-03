Le marché automobile français renoue avec la croissance grâce à PSA et... les "Gilets jaunes"

Le marché automobile français retrouve des couleurs. Après cinq mois de baisse consécutives, le nombre d'immatriculation est en hausse dans l'Hexagone porté par les bons résultats de PSA, rapporte, ce vendredi 1er mars, le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA). 172.443 voitures particulières neuves ont été mises sur les routes de France en février. Une performance qui permet au marché de s'inscrire en progression de 0,5 % sur les deux premiers mois de l'année.

Ces chiffres sont portés par les bons résultats de PSA, premier groupe automobile français (marques Peugeot, Citroën, DS, Opel), qui a fait beaucoup mieux que la moyenne avec une hausse de 10,7% de ses immatriculations, tandis que les livraisons du groupe Renault (avec Dacia et Alpine) sont restées stables (+0,3%), selon les données du CCFA.

Norme WLTP et mouvement des "Gilets jaunes" ont pénalisé les ventes

De septembre à janvier, le marché automobile français avait enregistré cinq mois de recul consécutifs, victime d'abord de l'entrée en vigueur en Europe d'une nouvelle norme d'homologation des véhicules (WLTP) qui a contraint des constructeurs à réduire temporairement leur offre. Plusieurs motorisations diesel ne respectant pas les nouvelles exigences réglementaires en matière de rejets polluants avaient dû être retirées de la vente.

Par ailleurs, à partir de fin novembre, les manifestations de "Gilets jaunes" sur les ronds-points avaient également ralenti les commandes et les livraisons de véhicules. Cet effet a disparu, a estimé M. Roudier, soulignant que "les manifestations se concentrent désormais dans les centres-villes où il n'y a quasiment pas de concessions automobiles".

Volkswagen caracole en tête à l'étranger

Du côté des étrangers, le groupe allemand Volkswagen reste de loin le premier importateur avec 12,2 % de part de marché et occupe la troisième marche du podium. Ses immatriculations ont progressé de 2,8 % en février. La marque Volkswagen (+3,1 %) est tirée par son nouveau SUV compact T-Cross. Ses filiales Seat (+16,7 %) et Skoda (également +16,7 %) font par ailleurs nettement mieux que ses labels haut de gamme Audi (-6,7 %) et surtout Porsche (-68,2 %). Juste derrière le géant allemand, Toyota reste à une très bonne cinquième position, malgré une baisse de 2,1 % de ses immatriculations. Le constructeur japonais devance Ford (-7,7 %), en grande difficulté en Europe et qui a annoncé la fermeture de son usine de boîtes de vitesse à Blanquefort, près de Bordeaux.

Sur le mois de février, la marque américaine est presque rattrapée par le groupe Hyundai (avec Kia), dont les immatriculations augmentent de 1,9 % grâce à des produits renouvelés qui incluent des versions électriques et hybrides. Avec 3,9 % de parts de marché, le constructeur coréen passe devant le groupe FCA qui inclut les marques Fiat, Jeep et Alfa Romeo. L'ensemble américano-italien voit ses livraisons chuter de 15,9 %.

Le groupe Nissan (avec Infiniti), partenaire japonais de Renault, fait encore moins bien et poursuit sa glissade des derniers mois avec des immatriculations en recul de 32,1 %. Du côté des groupes allemands "premium", Daimler progresse de 8,4 % en février, mais les volumes sont surtout tirés par les petites citadines Smart (+81,9 %), alors que Mercedes fait un peu mieux que le marché (+2,4 %). Son rival bavarois BMW (avec Mini) subit lui un recul de 13,5 % de ses volumes.