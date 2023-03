Ventes de voitures neuves en Europe : le marché progresse en février, tiré par Volkswagen

Amorcée à l'été, la hausse des ventes de voitures neuves dans l'Union européenne s'est encore poursuivie en février. Avec 802.763 unités écoulées, l'augmentation est de 11,5% sur un an, selon les chiffres publiés ce mardi 21 mars par l'association des constructeurs (ACEA).

Un niveau stable par rapport à janvier (+11,3% sur un an). Cela s'explique notamment par une base de comparaison très basse : le mois de février 2022 était paralysé par les pénuries de composants électroniques.

Le marché français en forme

Parmi les principaux marchés ayant connu de forts rebonds en février, on trouve l'Italie (+17,4%), l'Espagne (+19,2%) ou la France. Le marché automobile français a lui enregistré un septième mois de hausse consécutive, de +9,4% sur un an. Mais avec à peine plus de 125.000 voitures vendues, ce niveau reste loin de celui d'avant la crise liée au Covid-19.

« Au cours des deux premiers mois de l'année, le marché de l'UE a atteint près de 1,6 million de voitures neuves immatriculées, en hausse de 11,4 % par rapport à l'année précédente, grâce à des augmentations à deux chiffres en janvier et en février », résume l'ACEA.

L'électrique repart

Les véhicules électriques représentent désormais 12,1% du marché. Les ventes se sont reprises en février : +39,7%, pour atteindre 97.300 voitures vendues. Ce, après un recul en janvier, notamment lié à la baisse de subventions à l'achat en Allemagne, premier marché du continent.

Le gouvernement allemand avait instauré une très généreuse prime à l'achat en 2022, afin de booster les ventes de véhicules électriques dans le pays. Une stratégie gagnante : 174.000 véhicules électriques et hybrides s'étaient écoulés à fin décembre, soit une augmentation de 114%. Mais la baisse de cette prime s'est accompagnée dès janvier d'une chute des ventes.

« À l'exception de la République tchèque (-3,2 %) et la Slovaquie (-28,2 %), tous les marchés de l'UE ont contribué à cette croissance avec hausses à deux et à trois chiffres, y compris les trois plus importants : l'Allemagne (+14,7 %), la France (+45,7 %) et les Pays-Bas. (+88,9%) », souligne l'ACEA.

Les véhicules électriques hybrides ont également connu un bon mois de février avec des ventes en hausse de 22,3%, à 204 883 unités. Elles représentent ainsi 25,5% du marché. Quant aux véhicules hybrides rechargeables, ils ont au contraire vu leurs ventes reculer. Ils représentent 7,2% de parts de marché. Enfin, ce sont surtout les motorisations diesel qui reculent avec 15% de parts de marché (-8,4%). Les voitures à essence dominent toujours l'Europe avec une part de marché de 36,9%, stable sur un an.

Volkswagen tire le marché

La progression du marché des voitures neuves en février est notamment liée au fort rebond du leader européen. Le groupe Volkswagen a enregistré une hausse de +18,2%. Avec 208.503 unités écoulées, il a atteint 26% de parts de marché.

Son dauphin, Stellantis, reste à un bas niveau avec 153.684 unités vendues (+1,6%) et 19,1% de parts de marché. Le groupe est plombé par les mauvaises performances chez Citroën (-7,1%).

Du côté du Français Renault, le groupe progresse fortement (+26,3%), avec 86.779 unités et 10,8% de parts de marché. Le groupe est porté par les ventes de sa marque économique Dacia (+49,2%). Le groupe Toyota progresse aussi (+14,6%), avec 7,3% de parts de marché, tandis que Hyundai-Kia patine après une forte progression.

Concernant les marques premium, Mercedes rebondit de 8,5%, tandis que le groupe BMW recule de 2,2%, freiné par Mini. Tesla continue de grappiller des parts de marché, à 2,4% pour près de 20.000 voitures vendues.

(Avec AFP)