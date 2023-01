Volkswagen mise sur les véhicules d'occasion et les voitures de luxe

Coup de frein. « L'année 2022 a été compliquée ». C'est par ces mots qu'ont débuté les présentations des résultats et les ambitions du groupe Volkswagen en ce début d'année. Le leader du marché européen affiche un volume de 8.262.000 voitures livrées dans le monde en 2022, soit une baisse de 7% par rapport à l'année précédente. En France, le groupe représente 12,5% des parts de marché, en léger recul de 0,5 point, mais demeure le premier groupe étranger sur le territoire national, derrière ses rivaux français Stellantis et Renault. Les problèmes d'approvisionnement expliquent en grande partie ces résultats en baisse. Comme tous les constructeurs, Volkswagen souffre notamment du manque de puces électroniques qui ont empêché les livraisons de véhicules neufs.

Malgré ce bilan mitigé des ventes, le groupe Volkswagen a affiché une rentabilité de ses réseaux de marques en France de plus de 1,5% en 2022, « la meilleure rentabilité réseau de ces dix dernières années » se félicite Xavier Chardon, président du directoire de Volkswagen Group France. La raison : une bonne année pour les véhicules d'occasion, vendus plus chers grâce à une forte demande et une hausse des ventes des véhicules de luxe.

Miser sur l'occasion pour séduire les petits budgets

Avec les pénuries de composants liées à la guerre en Ukraine notamment, les clients qui souhaitaient changer de véhicule se sont, en effet, tournés vers l'occasion, faute de modèles neufs en stock. Résultat : « Seat a vendu autant de véhicules neufs que de véhicules d'occasion », souligne Robert Breschkow, directeur de Seat et Cupra France. Un constat qui concerne l'ensemble des marques du groupe. Et Volkswagen compte investir massivement dans ce secteur avec, pour première échéance en France, l'ouverture d'une usine de reconditionnement à Villers-Cotterêts ( Hauts-de-France ) au mois d'avril qui pourrait accueillir chaque mois entre 350 et 400 véhicules.

Cette ambition de l'occasion permettra également « d'atténuer les prix des véhicules électriques », selon le dirigeant de Volkswagen. L'électrification, mais également la montée en technologie des véhicules s'accompagne d'une hausse de prix généralisée qui ne pourra pas être suivie de tous. Selon Xavier Chardon, le marché de l'occasion permettra aux véhicules d'effectuer un deuxième, voire un troisième cycle sur le marché. Le groupe souhaite, en effet, davantage garder ses véhicules dans son réseau de distribution. « Chez Audi, nous avons un tiers de nos véhicules seulement qui repasse par le réseau, nous souhaitons atteindre les 50% », insiste Marc Ouayoun, directeur d'Audi France, sans donner d'échéances claires.

Le luxe en grande forme

Volkswagen peut également compter sur ses marques de luxe pour compenser la baisse de ses ventes de voitures neuves et augmenter sa rentabilité. Dans le détail, Porsche a vu une augmentation de ses ventes de 2,6% par rapport à 2021 et Bentley/Lamborghini de 5,8%. Marc Ouayoun a, par ailleurs, annoncé une « montée en gamme » de la marque Audi dans les années à venir pour se concentrer sur les berlines et SUV et progressivement abandonner les citadines.

La priorité de cette année a été claire : améliorer la qualité de l'ensemble des produits et développer les modèles premium et luxe. Chez les autres constructeurs automobiles, le luxe survole également la crise avec des ventes record enregistrées cette année pour les Rolls-Royce chez BMW ou encore Ferrari dont le chiffre d'affaire a grimpé de 18,7% pour atteindre 1,25 milliard d'euros au troisième trimestre. À voir si, avec cette stratégie de montée en gamme, Volkswagen ne perdra pas une partie de ses usagers en route...