Le marché automobile européen poursuit sa chute mais limite la casse

Le temps passe et le recul des ventes de voitures dans l'Union européenne, s'il a connu connait un ralentissement le mois dernier, se poursuit. En effet, le marché automobile sur le Vieux-Continent a encore enregistré une baisse de 7,3% le mois dernier, pour 1,08 millions nouvelles immatriculations, après une chute de 23,5% enregistrée en septembre avec 1,09 millions de voitures neuves particulières mises en circulation, rapporte, ce jeudi, l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Dans ce contexte, les constructeurs français connaissent des fortunes diverses : alors que PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall) a réussi à maintenir ses immatriculations (- 0,7%) le groupe Renault (avec Dacia, Lada, Alpine) a subi, lui, un net recul (-1 4,9%). De leur côté, Fiat Chrysler Automobiles a subi une contraction de 13,3%, tandis que les immatriculations de BMW ont augmenté de 13,6% et celles de Daimler de 7,6%. Parmi les grands constructeurs, Toyota a également tiré son épingle du jeu avec une hausse de 4,7%. Autrement, parmi les cinq plus grands marchés nationaux, la baisse a été la plus forte en Italie et en Allemagne (- 7,4%), suivis de l'Espagne (- 6,6%). Le Royaume-Uni (- 2,9%) et la France (- 1,5%) ont mieux résisté.

La nouvelle procédure d'homologation fait chuter les ventes

Comment expliquer ce déclin ? "La principale cause" de la baisse en octobre "reste l'introduction des nouveaux tests d'émissions WLTP qui a entraîné une hausse exceptionnelle des immatriculations durant l'été", a commenté l'ACEA dans un communiqué. En effet, le marché automobile européen est chamboulé depuis juillet par l'entrée en vigueur, le 1er septembre dernier, d'une nouvelle procédure d'homologation des véhicules (WLTP). Cette dernière, plus exigeante consiste en des tests réalisés en laboratoire qui remplacent la procédure NEDC.

Les examens mesurent la consommation de carburant mais aussi les émissions de CO2, de particules, d'oxyde d'azote (NOx) et autres produits nocifs. Le coup d'arrêt est brutal pour les constructeurs automobile après que le marché européens se soit envolé, de 10,5% en juillet et de 31,2% en août, avant d'entamer une correction. Néanmoins, sur les dix premiers mois de l'année, les immatriculations dans l'Union européenne restent néanmoins en progression de 1,6% par rapport à la même période 2017. Elles ont progressé de 10% en Espagne, de 5,7% en France et de 1,4% en Allemagne. En revanche, elles ont reculé de 3,2% en Italie et de 7,2% au Royaume-Uni.

(Avec agences)