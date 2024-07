Les résultats de Stellantis dégringolent au premier semestre pénalisés par le recul des ventes

À mi-chemin de 2024, le bilan n'est pas bon pour Stellantis. Le constructeur automobile a annoncé ce jeudi un bénéfice net de 5,6 milliards d'euros au premier semestre, en recul de -48% par rapport à la même période l'année dernière. Son résultat opérationnel courant a aussi plongé de -40%, à 8,4 milliards d'euros. Quant au chiffre d'affaires, la baisse est moindre, mais tout de même importante (-14%, à 85 milliards d'euros).

Stellantis a toutefois préservé une marge opérationnelle à 10% du chiffre d'affaires, en repli de 4,4 points mais toujours au-dessus de la plupart de ses concurrents. Ce, grâce à la « réduction des coûts des composants, du personnel et de la logistique ». Et le groupe confirme son objectif de marge « à deux chiffres pour 2024 ».

Des ventes en recul

La forte baisse des résultats semestriels de Stellantis est « principalement due » à un recul des ventes en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, la machine à cash du groupe, où sa part de marché a reculé, selon sa direction. Le groupe a également fait face à des « pénuries temporaires de production, dues à une période transitoire de renouvellement » de certains de ses modèles phares, comme le pickup Ram 1500 et le SUV Peugeot 3008.

« Les résultats de l'entreprise au premier semestre 2024 ne sont pas à la hauteur de nos attentes, reflétant à la fois un contexte industriel difficile et nos difficultés opérationnelles », a expliqué le directeur général, Carlos Tavares, dans un communiqué.

Et d'ajouter : « Des mesures correctives ont été nécessaires et ont été prises afin de régler ces problèmes (...) Nous avons un travail important à accomplir, particulièrement en Amérique du Nord, afin de réaliser pleinement notre potentiel à long terme ».

Stellantis « espère que l'impact de ces lacunes dans son portefeuille de produits a atteint son niveau maximal, et que les mesures prises par la direction pour améliorer les résultats en Amérique du Nord et en Europe élargie, ainsi que pour Maserati, offriront d'importantes opportunités de hausse des performances pour le deuxième semestre 2024 et l'année 2025 », a souligné la direction.

2024, année de transition

Le constructeur automobile s'affiche toutefois optimiste pour la suite. 2024 est une « année de transition avant un fort rebond avec nos nouvelles gammes de voitures », a assuré la directrice financière du groupe, Natalie Knight, lors d'une conférence de presse.

Le groupe, qui a aussi dû faire face à une « concurrence avec des politiques de prix agressives », compte ainsi revoir ses tarifs et promotions, notamment aux États-Unis.

Stellantis compte par ailleurs sur ses châssis « multi-énergies » (des mêmes modèles proposés en essence, hybride ou électrique) pour s'adapter à l'électrification du marché, plus lente que prévu.

